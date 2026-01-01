Annif er et åpen kildekode-verktøy fra Nasjonalbiblioteket i Finland som automatisk tildeler emneord til dokumenter. Det kombinerer leksikalske, statistiske og maskinlærings-backend-er, inkludert TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE og ensemblemodeller, slik at katalogisatorer kan velge eller stable algoritmene som passer best for hver samling og hvert språk.

Selv-hosting av Annif på din egen VPS holder treningskorpus, kontrollerte vokabularer og bibliografiske metadata under din fulle kontroll i stedet for å sende dem til en tredjeparts indekseringstjeneste. Containeren eksponerer et REST API og et nettleserbasert brukergrensesnitt for testing av prosjekter, slik at integrering av Annif i eksisterende katalogiserings-pipelines eller bygging av tilpassede klienter kun krever HTTP-kall.