Installer Annif med én-klikks installasjon.
Flerspråklig automatisert verktøysett for emneindeksering for biblioteker, arkiver, museer og forskningsarbeidsflyter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Annif
Annif er et åpen kildekode-verktøy fra Nasjonalbiblioteket i Finland som automatisk tildeler emneord til dokumenter. Det kombinerer leksikalske, statistiske og maskinlærings-backend-er, inkludert TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE og ensemblemodeller, slik at katalogisatorer kan velge eller stable algoritmene som passer best for hver samling og hvert språk.
Selv-hosting av Annif på din egen VPS holder treningskorpus, kontrollerte vokabularer og bibliografiske metadata under din fulle kontroll i stedet for å sende dem til en tredjeparts indekseringstjeneste. Containeren eksponerer et REST API og et nettleserbasert brukergrensesnitt for testing av prosjekter, slik at integrering av Annif i eksisterende katalogiserings-pipelines eller bygging av tilpassede klienter kun krever HTTP-kall.
Viktige funksjoner i Annif
Flere indekseringsbakender
Velg mellom TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE og stwfsapy, eller kombiner dem til ensembler tilpasset for hvert språk og samling.
Flerspråklig støtte
Konfigurerbare analysatorer håndterer finsk, svensk, engelsk, tysk og andre språk via Snowball-stemmere, Voikko og spaCy-pipelines.
REST API og web UI
Innebygd nettlesergrensesnitt lar deg eksperimentere med prosjekter, mens det OpenAPI-dokumenterte REST-endepunktet kobler Annif til eksisterende katalogiseringsverktøy.
Kontrollerte vokabularer
Last inn SKOS-, TSV- eller CSV-vokabularer som YSO, LCSH eller din egen tesaurus, slik at forslagene holder seg i tråd med autoritetsdata.
CLI for opplæring og evaluering
Administrer prosjekter, tren modeller og sammenlign presisjon og gjenkalling mot gullstandardkorpora med et skriptbart kommandolinjegrensesnitt.
Hvorfor kjøre Annif på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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