Foundry Virtual Tabletop er den ledende kommersielle, men selvhostede plattformen for å kjøre bordrollespill på nett. Bygget på en modulær JavaScript-motor med dyp støtte for Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu og dusinvis av andre systemer via fellesskapsmoduler, leverer den profesjonell dynamisk belysning, siktlinje, animerte tokens, automatisering av terningkast og et omfattende makrospråk for tilpassede spillmekanikker.

Å selvhoste Foundry på din VPS holder hver kampanje, hvert karakterark og hvert slagkart under din direkte kontroll – ingen SaaS-avgifter per økt, ingen månedlige skykostnader og ingen tredjeparts tilgang til spillernes data. En betalt Foundry-lisens er påkrevd og kjøpes én gang fra foundryvtt.com.