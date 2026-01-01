Installer Foundry VTT med ett klikk.
Førsteklasses virtuell bordrollespillplattform for å kjøre bordrollespilløkter online med kart, karakterark, automatisering og stemme-/videointegrasjon.
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Hva du kan bygge med Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop er den ledende kommersielle, men selvhostede plattformen for å kjøre bordrollespill på nett. Bygget på en modulær JavaScript-motor med dyp støtte for Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu og dusinvis av andre systemer via fellesskapsmoduler, leverer den profesjonell dynamisk belysning, siktlinje, animerte tokens, automatisering av terningkast og et omfattende makrospråk for tilpassede spillmekanikker.
Å selvhoste Foundry på din VPS holder hver kampanje, hvert karakterark og hvert slagkart under din direkte kontroll – ingen SaaS-avgifter per økt, ingen månedlige skykostnader og ingen tredjeparts tilgang til spillernes data. En betalt Foundry-lisens er påkrevd og kjøpes én gang fra foundryvtt.com.
Viktige funksjoner i Foundry VTT
Dynamisk belysning og syn
Flisebasert krigståke, siktlinjeberegninger, dynamiske lyskilder og syn per brikke gir spillere en filmatisk fangehullskryp-opplevelse.
System- og modulmarkedsplass
Nativ støtte for D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu og 100+ andre systemer gjennom fellesskapsmoduler og innholdspakker.
Terningautomatisering
Innebygd terningkaster med chat-integrasjon, formelanalysator og systemspesifikke regler som automatiserer angrepsslag, skade, redningskast og ferdighetssjekker.
Stemme- og videochat
Valgfrie WebRTC tale- og videokanaler kjører direkte i Foundry slik at grupper ikke trenger Discord, Zoom eller andre eksterne verktøy.
Makroer og JavaScript
Et komplett makrosystem med JavaScript-tilgang til spilltilstanden lar spillmestere automatisere komplekse mekanismer, bygge tilpassede knapper og skape dynamiske scener.
Vedvarende kampanjer
Verdener, karakterer, dagbøker, scener og spillerdata vedvarer på tvers av økter og overlever container-oppdateringer gjennom et enkelt navngitt volum.
Hvorfor kjøre Foundry VTT på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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