HortusFox er en spesialbygd nettapplikasjon for planteentusiaster som ønsker å administrere potteplanter og hager med struktur og personvern. Den lar deg katalogisere planter med bilder, artsnavn og egendefinerte attributter, organisere dem etter sted, og sette opp gjentakende pleiepåminnelser for vanning, gjødsling og ompotting. Værdataintegrasjon hjelper utendørsgartnere med å tilpasse pleieplaner til miljøforhold, mens innebygd plantegjenkjenning hjelper til med å identifisere ukjente arter.

Selvhosting av HortusFox på din VPS sikrer at år med veksthistorikk, pleiehistorikk og plantebilder forblir under din fulle kontroll — ingen tredjeparts skytjeneste kan avslutte tilgangen til samlingsdataene dine eller tjene penger på hagevanene dine.