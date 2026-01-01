Installer HortusFox med ett klikk.
Selvhostet planteforvaltningssystem for katalogisering, planlegging av pleierutiner og organisering av hagen din privat.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med HortusFox
HortusFox er en spesialbygd nettapplikasjon for planteentusiaster som ønsker å administrere potteplanter og hager med struktur og personvern. Den lar deg katalogisere planter med bilder, artsnavn og egendefinerte attributter, organisere dem etter sted, og sette opp gjentakende pleiepåminnelser for vanning, gjødsling og ompotting. Værdataintegrasjon hjelper utendørsgartnere med å tilpasse pleieplaner til miljøforhold, mens innebygd plantegjenkjenning hjelper til med å identifisere ukjente arter.
Selvhosting av HortusFox på din VPS sikrer at år med veksthistorikk, pleiehistorikk og plantebilder forblir under din fulle kontroll — ingen tredjeparts skytjeneste kan avslutte tilgangen til samlingsdataene dine eller tjene penger på hagevanene dine.
Viktige funksjoner i HortusFox
Pleiepåminnelser
Sett gjentakende oppgaver for vanning, gjødsling og ompotting slik at ingen plante blir glemt i en travel stellplan.
Stedsbasert organisasjon
Tildel planter til spesifikke rom eller uteområder for raskt å filtrere samlingen din og administrere hvert område uavhengig.
Værintegrasjon
Koble lokale værdata for å tilpasse utendørs plantestell med nedbør og temperaturforhold automatisk.
Plantegjenkjenning
Identifiser ukjente arter fra bilder direkte i appen, og legg til bekreftede artsdata i katalogen din uten å forlate HortusFox.
Lagerstyring
Spor potter, gjødsel, verktøy og utstyr sammen med plantene dine, slik at du alltid har oversikt over hageressursene.
Samarbeidschat
Innebygd gruppechat lar husholdninger og team koordinere ansvaret for plantepleie uten separate meldingsapper.
Hvorfor kjøre HortusFox på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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