Distribuer Manticore Search med ett klikk-installasjon.
Høyytelses søkedatabase med åpen kildekode, med fulltekstsøk, vektorsøk og støtte for MySQL-protokoll.
Velg en VPS-plan for Manticore Search
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Manticore Search
Manticore Search er en kraftig database med åpen kildekode, bygget spesifikt for søk. Opprettet i 2017 som en fortsettelse av Sphinx Search-prosjektet, kombinerer den fulltekstsøk, vektorsimilaritetssøk og sanntidsanalyse i én enkelt motor – tilgjengelig via den velkjente MySQL-protokollen eller et JSON HTTP API.
I motsetning til Elasticsearch, er Manticore skrevet i C++ og krever minimale ressurser samtidig som den leverer utmerket spørringsytelse på tvers av milliarder av dokumenter. Selvhosting på din egen VPS gir deg full kontroll over søkeinfrastrukturen din – ingen kostnader per spørring, ingen leverandørlåsning og ingen JVM-overhead.
Viktige funksjoner i Manticore Search
Fulltekstsøk
20+ søkeoperatorer inkludert fuzzy matching, stemming og lemmatisering for presis fulltekstsøk på tvers av store dokumentsamlinger.
MySQL-kompatibel
Koble til ved hjelp av en hvilken som helst MySQL-klient, ORM eller BI-verktøy — ingen ny SDK er nødvendig, og eksisterende MySQL-baserte verktøy fungerer umiddelbart.
Vektorsøk
Innebygd HNSW vektorindeks muliggjør semantisk likhetssøk og hybride nøkkelord- og vektorspørringer uten en separat vektordatabase.
Sanntidsindeksering
Dokumenter blir søkbare umiddelbart etter innsetting uten forsinkelse i gjenoppbygging av indeks, noe som holder resultatene oppdaterte i raskt skiftende datasett.
Kolonnebasert lagring
Kolonneformat akselererer analyse, aggregeringer og fasettert søk på tvers av store datasett med lavt minneforbruk.
Hvorfor kjøre Manticore Search på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.