Manticore Search er en kraftig database med åpen kildekode, bygget spesifikt for søk. Opprettet i 2017 som en fortsettelse av Sphinx Search-prosjektet, kombinerer den fulltekstsøk, vektorsimilaritetssøk og sanntidsanalyse i én enkelt motor – tilgjengelig via den velkjente MySQL-protokollen eller et JSON HTTP API.

I motsetning til Elasticsearch, er Manticore skrevet i C++ og krever minimale ressurser samtidig som den leverer utmerket spørringsytelse på tvers av milliarder av dokumenter. Selvhosting på din egen VPS gir deg full kontroll over søkeinfrastrukturen din – ingen kostnader per spørring, ingen leverandørlåsning og ingen JVM-overhead.