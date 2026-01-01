Installer SkySend med ett-klikks installasjon.
Ende-til-ende-kryptert, selvhostbar deling av filer og notater med nullkunnskaps serverarkitektur.
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Hva du kan bygge med SkySend
SkySend er en minimalistisk, selvhostbar tjeneste for deling av filer og notater med ende-til-ende-kryptering. Filer og notater krypteres fullstendig i nettleseren ved hjelp av AES-256-GCM før de i det hele tatt når serveren, slik at serveren kun lagrer krypterte 'blobs' og aldri har tilgang til dekrypteringsnøkkelen. Det er ingen kontoer, ingen telemetri og ingen analyse.
Selvhosting av SkySend på din egen VPS holder delt innhold under din fulle kontroll, samtidig som personverngarantiene ved nullkunnskapskryptering bevares. Inspirert av Mozilla Send og PrivateBin, bruker den moderne sikkerhetsprimitiver som HKDF-SHA256 nøkkelderivasjon og Argon2id passordbeskyttelse for å tilby et raskt, sikkert alternativ til kommersielle fildelingstjenester.
Viktige funksjoner i SkySend
Nullkunnskapskryptering
AES-256-GCM streaming-kryptering utføres utelukkende i nettleseren, der dekrypteringsnøkkelen kun befinner seg i URL-fragmentet og aldri når serveren.
Ingen kontoer kreves
Last opp filer eller del notater umiddelbart uten registrering, telemetri eller sporing — delingslenker fungerer for enhver mottaker uten at registrering er nødvendig.
Krypterte notater
Del tekstutdrag, passord, kode med syntaksutheving, Markdown, eller SSH-nøkler med valgfri sletting etter lesing og konfigurerbare visningsgrenser.
Passordbeskyttelse
Valgfri Argon2id passordbeskyttelse med minne-hardt, GPU-resistent nøkkelavledning for å forsvare seg mot brute-force angrep på delt innhold.
S3-kompatibel lagring
Valgfri backend-støtte for Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner og Wasabi, med forhåndssignerte URL-er for direkte nedlastinger som håndhever utløp og begrensninger.
Konfigurerbart utløp
Angi nedlastingsgrenser og utløpstider per opplasting, med automatisk opprydding av utløpte oppføringer og et innebygd dashbord for sporing av aktive delinger.
Hvorfor kjøre SkySend på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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