Opptil 69 % rabatt for SkySend

Installer SkySend med ett-klikks installasjon.

Ende-til-ende-kryptert, selvhostbar deling av filer og notater med nullkunnskaps serverarkitektur.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer SkySend med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for SkySend

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med SkySend

SkySend er en minimalistisk, selvhostbar tjeneste for deling av filer og notater med ende-til-ende-kryptering. Filer og notater krypteres fullstendig i nettleseren ved hjelp av AES-256-GCM før de i det hele tatt når serveren, slik at serveren kun lagrer krypterte 'blobs' og aldri har tilgang til dekrypteringsnøkkelen. Det er ingen kontoer, ingen telemetri og ingen analyse.

Selvhosting av SkySend på din egen VPS holder delt innhold under din fulle kontroll, samtidig som personverngarantiene ved nullkunnskapskryptering bevares. Inspirert av Mozilla Send og PrivateBin, bruker den moderne sikkerhetsprimitiver som HKDF-SHA256 nøkkelderivasjon og Argon2id passordbeskyttelse for å tilby et raskt, sikkert alternativ til kommersielle fildelingstjenester.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i SkySend

Nullkunnskapskryptering

AES-256-GCM streaming-kryptering utføres utelukkende i nettleseren, der dekrypteringsnøkkelen kun befinner seg i URL-fragmentet og aldri når serveren.

Ingen kontoer kreves

Last opp filer eller del notater umiddelbart uten registrering, telemetri eller sporing — delingslenker fungerer for enhver mottaker uten at registrering er nødvendig.

Krypterte notater

Del tekstutdrag, passord, kode med syntaksutheving, Markdown, eller SSH-nøkler med valgfri sletting etter lesing og konfigurerbare visningsgrenser.

Passordbeskyttelse

Valgfri Argon2id passordbeskyttelse med minne-hardt, GPU-resistent nøkkelavledning for å forsvare seg mot brute-force angrep på delt innhold.

S3-kompatibel lagring

Valgfri backend-støtte for Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner og Wasabi, med forhåndssignerte URL-er for direkte nedlastinger som håndhever utløp og begrensninger.

Konfigurerbart utløp

Angi nedlastingsgrenser og utløpstider per opplasting, med automatisk opprydding av utløpte oppføringer og et innebygd dashbord for sporing av aktive delinger.

Hvorfor kjøre SkySend på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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