SkySend er en minimalistisk, selvhostbar tjeneste for deling av filer og notater med ende-til-ende-kryptering. Filer og notater krypteres fullstendig i nettleseren ved hjelp av AES-256-GCM før de i det hele tatt når serveren, slik at serveren kun lagrer krypterte 'blobs' og aldri har tilgang til dekrypteringsnøkkelen. Det er ingen kontoer, ingen telemetri og ingen analyse.

Selvhosting av SkySend på din egen VPS holder delt innhold under din fulle kontroll, samtidig som personverngarantiene ved nullkunnskapskryptering bevares. Inspirert av Mozilla Send og PrivateBin, bruker den moderne sikkerhetsprimitiver som HKDF-SHA256 nøkkelderivasjon og Argon2id passordbeskyttelse for å tilby et raskt, sikkert alternativ til kommersielle fildelingstjenester.