Installer Iceshrimp med ett klikk.
Desentralisert ActivityPub sosialt nettverk bygget på .NET, som etterfølger Misskey med en raskere, slankere backend.
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Hva du kan bygge med Iceshrimp
Iceshrimp.NET er en komplett omskriving av Iceshrimp fediverse-serveren, som bytter ut den originale Node.js-stakken med en moderne .NET-backend og en Blazor WebAssembly-frontend. Resultatet er et føderert sosialt nettverk som kjører ActivityPub med en brøkdel av minne- og CPU-fotavtrykket til Misskey-familie-servere, samtidig som det forblir fullt kompatibelt med det bredere fediverset.
Selv-hosting av Iceshrimp på din VPS holder fellesskapet ditt, innholdet og modereringspolicyene under din kontroll — uten algoritmiske feeder, annonsering eller plattformlåsing. Et Mastodon-kompatibelt API lar også brukere beholde sine favoritt mobil- og webklienter.
Viktige funksjoner i Iceshrimp
ActivityPub-føderasjon
Kobles naturlig til Mastodon, Misskey, Pleroma og resten av fediverset, slik at brukerne dine kan følge og samhandle på tvers av tusenvis av uavhengige servere.
Mastodon-kompatibel API
Drop-in-støtte for populære Mastodon-klienter som Elk, Phanpy, Ice Cubes og Tusky betyr at brukere beholder appene de allerede elsker.
Slank .NET Backend
Den splitter nye .NET-backend er betydelig raskere og mer ressurseffektiv enn Misskey-familie-servere, noe som gjør mindre VPS-planer levedyktige for føderert hosting.
Konfigurerbar offentlig forhåndsvisning
En offentlig forhåndsvisning kun i HTML lar utloggede besøkende bla gjennom lokalt innhold uten å eksponere hele klientappen, med detaljerte kontroller over hva som vises.
Autoriserte hentelister og blokkeringslister
Innebygd støtte for autorisert henting, moduser for føderasjon med blokkeringsliste eller tillatelsesliste, og konfigurerbar signaturvalidering gir administratorer sterke modereringsverktøy.
Migrering fra Iceshrimp-JS
En godt støttet oppgraderingsvei betyr at eksisterende Iceshrimp-JS-instanser kan flytte til den nye backend-en uten å miste kontoer, innlegg eller følgere.
Hvorfor kjøre Iceshrimp på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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