Iceshrimp.NET er en komplett omskriving av Iceshrimp fediverse-serveren, som bytter ut den originale Node.js-stakken med en moderne .NET-backend og en Blazor WebAssembly-frontend. Resultatet er et føderert sosialt nettverk som kjører ActivityPub med en brøkdel av minne- og CPU-fotavtrykket til Misskey-familie-servere, samtidig som det forblir fullt kompatibelt med det bredere fediverset.

Selv-hosting av Iceshrimp på din VPS holder fellesskapet ditt, innholdet og modereringspolicyene under din kontroll — uten algoritmiske feeder, annonsering eller plattformlåsing. Et Mastodon-kompatibelt API lar også brukere beholde sine favoritt mobil- og webklienter.