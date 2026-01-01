OpenSign er et fullt åpen kildekode-alternativ til DocuSign og Adobe Sign, bygget for organisasjoner som trenger juridisk bindende elektroniske signaturer uten å låse sensitive kontrakter inne i en tredjeparts SaaS. Det støtter arbeidsflyter for flere underskrivere, gjenbrukbare maler, personlig signering, kontaktkataloger og PKI-basert digital signering ved hjelp av ditt eget PFX-sertifikat, alt pakket inn i et rent dra-og-slipp-grensesnitt.

Selv-hosting av OpenSign på din VPS holder hvert dokument, hver signatur og hver revisjonslogg på infrastruktur du kontrollerer. Det er ingen gebyrer per konvolutt, ingen begrensninger på antall underskrivere, og ingen risiko for at kontraktsdata forlater ditt miljø, noe som gjør det godt egnet for juridiske team, HR-team og innkjøpsteam med strenge samsvarskrav.