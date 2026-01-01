Installer OpenSign med ett klikk.
Gratis åpen kildekode DocuSign-alternativ for juridisk bindende elektronisk dokumentsignering på din egen infrastruktur.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenSign
OpenSign er et fullt åpen kildekode-alternativ til DocuSign og Adobe Sign, bygget for organisasjoner som trenger juridisk bindende elektroniske signaturer uten å låse sensitive kontrakter inne i en tredjeparts SaaS. Det støtter arbeidsflyter for flere underskrivere, gjenbrukbare maler, personlig signering, kontaktkataloger og PKI-basert digital signering ved hjelp av ditt eget PFX-sertifikat, alt pakket inn i et rent dra-og-slipp-grensesnitt.
Selv-hosting av OpenSign på din VPS holder hvert dokument, hver signatur og hver revisjonslogg på infrastruktur du kontrollerer. Det er ingen gebyrer per konvolutt, ingen begrensninger på antall underskrivere, og ingen risiko for at kontraktsdata forlater ditt miljø, noe som gjør det godt egnet for juridiske team, HR-team og innkjøpsteam med strenge samsvarskrav.
Viktige funksjoner i OpenSign
PKI digitale signaturer
Signer dokumenter ved hjelp av et PFX- eller P12-sertifikat slik at hver signatur er kryptografisk verifiserbar og manipulasjonssikker i enhver PDF-leser.
Gjenbrukbare maler
Lagre ofte brukte kontrakter som maler med forhåndsplasserte signeringsroller og skjemafelt for å starte gjentakende arbeidsflyter på sekunder.
Arbeidsflyter for flere underskrivere
Ruter dokumenter til flere mottakere i sekvensiell eller parallell rekkefølge og spor hvem som har sett, signert eller avvist i sanntid.
Revisjonsspor og sertifikat
Alle handlinger loggføres med tidsstempler og IP-adresser, og genererer den juridisk holdbare fullføringsattesten som er knyttet til hvert signerte dokument.
Personlig signering
Innhent signaturer på en delt enhet for ansikt-til-ansikt-arbeidsflyter som onboarding, NDA-er og fritak, uten e-postutveksling.
REST API og webhooks
Bygg inn signering i eksisterende apper ved å bruke det dokumenterte REST API-et og utløs nedstrømssystemer med fullførings-webhooks.
Hvorfor kjøre OpenSign på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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