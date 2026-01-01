RosarioSIS er et gratis, åpen kildekode studentinformasjonssystem bygget for skoler, skoledistrikter og opplæringssentre som trenger å administrere hele studentlivssyklusen på ett sted. Det dekker opptak, timeplanlegging, karakterrapportering, fravær, disiplin, fakturering, mattjenester og over et dusin andre moduler — alt tilgjengelig fra et responsivt webgrensesnitt som fungerer på telefoner, nettbrett og stasjonære datamaskiner.

Selv-hosting av RosarioSIS på din VPS holder sensitive studentjournaler, karakterer og økonomiske data under din direkte kontroll, uten gebyrer per student eller leverandørlåsning i skyen. Implementeringen inkluderer PostgreSQL og er forhåndskonfigurert med Traefik-etiketter for automatisk HTTPS-ruting.