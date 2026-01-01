Installer RosarioSIS med ett klikk.
Studentinformasjonssystem med åpen kildekode for administrasjon av karakterer, timeplaner, oppmøte, fakturering og mattjenester.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med RosarioSIS
RosarioSIS er et gratis, åpen kildekode studentinformasjonssystem bygget for skoler, skoledistrikter og opplæringssentre som trenger å administrere hele studentlivssyklusen på ett sted. Det dekker opptak, timeplanlegging, karakterrapportering, fravær, disiplin, fakturering, mattjenester og over et dusin andre moduler — alt tilgjengelig fra et responsivt webgrensesnitt som fungerer på telefoner, nettbrett og stasjonære datamaskiner.
Selv-hosting av RosarioSIS på din VPS holder sensitive studentjournaler, karakterer og økonomiske data under din direkte kontroll, uten gebyrer per student eller leverandørlåsning i skyen. Implementeringen inkluderer PostgreSQL og er forhåndskonfigurert med Traefik-etiketter for automatisk HTTPS-ruting.
Viktige funksjoner i RosarioSIS
Karakterer og karakterkort
Spor oppgaver, vektede karakterberegninger, vurderingsperioder, og generer utskrivbare karakterkort og vitnemål direkte fra systemet.
Oppmøteregistrering
Registrer daglig oppmøte og oppmøte per kurs med egendefinerte koder, kjør deretter fraværsrapporter og varsle foreldre automatisk via e-post.
Planlegging og rotasjon
Bygg hovedplaner, administrer kursforespørsler og tildel studenter til seksjoner med konfliktdeteksjon og rom- og lærerbegrensninger.
Fakturering og mattjenester
Administrer skolepenger, fakturaer, betalinger og kantinemenyer med kontosaldoer per elev og utskrivbare kontoutskrifter.
Foreldre- og studentportaler
Gi familier egne pålogginger for å se karakterer, timeplaner, fravær og oppgaver uten å eksponere arbeidsflyter for ansatte på bakkontoret.
Flerspråklig og modulær
Tilgjengelig på engelsk, spansk, fransk og mer, med valgfrie tilleggsprogrammer for nettbaserte vurderinger, utskrifter og tilpassede rapportbyggere.
Hvorfor kjøre RosarioSIS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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