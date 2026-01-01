Installer eLabFTW med ett klikk.
Elektronisk laboratorienotatbok med åpen kildekode for forskerteam for å spore eksperimenter, prøver og protokoller.
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Hva du kan bygge med eLabFTW
eLabFTW er en gratis og åpen kildekode elektronisk laboratorienotatbok (ELN) bygget spesifikt for forskningslaboratorier. Den erstatter papirnotatbøker og spredte regneark med et strukturert, søkbart arbeidsområde hvor forskere logger eksperimenter, administrerer prøver og reagenser, lagrer protokoller og samarbeider om delte ressurser på tvers av team.
Selv-hosting av eLabFTW på din egen VPS holder sensitive forskningsdata, intellektuell eiendom og upubliserte resultater fullstendig under institusjonell kontroll — ingen tredjeparts sky, ingen pris per bruker og ingen risiko for leverandørlås. Den fulle PDF/ZIP-eksporten, tidsstempling og S3-kompatibel lagring gjør den egnet for regulerte miljøer som krever revisjonsspor og langtidsarkivering.
Viktige funksjoner i eLabFTW
Eksperimentloggbok
Riktekst- og Markdown-redigeringsprogram med LaTeX, kodeutheving, filvedlegg og versjonshistorikk for hver eksperimentoppføring.
Eksempeldatabase
Spor reagenser, utstyr, antistoffer og cellelinjer med egendefinerte elementtyper, metadata og lagerlokasjoner på tvers av laboratoriet.
Teamsamarbeid
Del eksperimenter og ressurser på tvers av team med detaljert tilgangskontroll per element og per bruker, og et delt malbibliotek.
Gjenbrukbare protokoller
Bygg et versjonert protokollbibliotek som ethvert teammedlem kan klone inn i et nytt eksperiment, og holde metodene konsistente og reproduserbare.
Pålitelige tidsstempler
Kryptografisk tidsstempling av eksperimentoppføringer via RFC 3161-autoriteter for å bevise når data ble registrert for IP- og revisjonsbehov.
PDF- og ZIP-eksport
Generer signerte PDF-rapporter eller komplette ZIP-arkiver av eksperimenter og ressurser for arkivering, regulatorisk gjennomgang eller publisering.
Hvorfor kjøre eLabFTW på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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