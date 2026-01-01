Mastodon er det ledende fødererte sosiale nettverket med åpen kildekode — det største prosjektet i ActivityPub-fediverset, med tusenvis av uavhengig drevne instanser og titalls millioner brukere over hele verden. Det ser ut og føles som en kjent mikrobloggingsplattform, men hver server eies, modereres og drives av noen andre, og brukere på hvilken som helst server kan følge og kommunisere med brukere på hvilken som helst annen server.

Å drive din egen Mastodon-instans på en VPS gir deg et permanent hjem i fediverset — et du fullt ut kontrollerer. Du setter reglene, velger hvem som kan registrere seg, bestemmer hvem som fødereres med hvem, og eier dataene, uten reklame, ingen algoritmisk tidslinje og ingen tredjepartsplattform som kan endre vilkårene i morgen.