Installer Mastodon med ett-klikks installasjon.
Selvhostet, føderert mikrobloggplattform som kobler seg til et globalt nettverk av uavhengig eide servere.
Velg en VPS-plan for Mastodon
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mastodon
Mastodon er det ledende fødererte sosiale nettverket med åpen kildekode — det største prosjektet i ActivityPub-fediverset, med tusenvis av uavhengig drevne instanser og titalls millioner brukere over hele verden. Det ser ut og føles som en kjent mikrobloggingsplattform, men hver server eies, modereres og drives av noen andre, og brukere på hvilken som helst server kan følge og kommunisere med brukere på hvilken som helst annen server.
Å drive din egen Mastodon-instans på en VPS gir deg et permanent hjem i fediverset — et du fullt ut kontrollerer. Du setter reglene, velger hvem som kan registrere seg, bestemmer hvem som fødereres med hvem, og eier dataene, uten reklame, ingen algoritmisk tidslinje og ingen tredjepartsplattform som kan endre vilkårene i morgen.
Viktige funksjoner i Mastodon
ActivityPub-føderasjon
Støtter W3C ActivityPub-standarden, slik at din instans kan samhandle med alle andre Mastodon-servere, Pleroma, Misskey og det bredere fediverset.
Kronologisk tidslinje
Innlegg vises i den rekkefølgen de ble sendt — ingen algoritmisk rangering, ingen anbefalte annonser, ingen omorganisert feed som konkurrerer om engasjement.
Moderering på servernivå
Eierdefinerte fellesskapsregler, innholdsadvarsler og blokkeringer på instansnivå lar deg dyrke et fellesskap med den tonen du ønsker.
Avansert innleggsredigerer
Opptil 500 tegn per innlegg (konfigurerbart), avstemninger, medievedlegg, innholdsadvarsler, alternativ tekst og tilpassbar synlighet per innlegg.
Åpen API og klienter
Modne REST- og strømme-API-er driver et bredt økosystem av mobil- og skrivebordsklienter, inkludert de offisielle Mastodon-appene for iOS og Android.
Hvorfor kjøre Mastodon på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.