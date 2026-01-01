Installer Kibana med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for datavisualisering og utforskning for Elasticsearch med dashbord, søk og verktøy for observerbarhet.
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Hva du kan bygge med Kibana
Kibana er det offisielle webgrensesnittet for Elasticsearch — en polert plattform for å utforske data, bygge interaktive dashbord, kjøre søk og drifte en Elastic Stack-distribusjon. Opprinnelig opprettet i 2013 og nå vedlikeholdt av Elastic NV, er Kibana standard visualiseringslag for enhver applikasjon bygget på Elasticsearch, fra logganalyse og observerbarhet til e-handelssøk og sikkerhetsanalyse.
Selvhosting av Kibana på din VPS gir data- og plattformteam et komplett visualiseringsmiljø for Elastic Stack uten SaaS-avgifter per dokument som er vanlig i Elastic Cloud. Denne malen inkluderer en enkeltnode Elasticsearch sammen med Kibana, slik at stacken er klar til å innta data og bygge dashbord umiddelbart etter distribusjon.
Viktige funksjoner i Kibana
Oppdag og utforsk
Bla gjennom Elasticsearch-indekser med Discover-grensesnittet — spørre, filtrere, sortere og visualisere rådokumenter for å oppdage mønstre og avvik i sanntid.
Dashbord og visualiseringer
Bygg interaktive dashbord med linjediagrammer, stolpediagrammer, varmekart, kart, tabeller og Lens dra-og-slipp-visualiseringer som kan deles på tvers av team.
Søk og ES|QL
Full Elasticsearch Query DSL pluss ES|QL — et pipet spørrespråk som ligner på Splunk SPL — gjør komplekse spørringer tilgjengelige for ikke-utviklere.
Observability-verktøy
Innebygde logger, metrikker, APM og apper for opptidsovervåking for inntak og analyse av observerbarhetsdata fra Elastic Agent og Beats.
Kart og geospatial
Interaktive flerlags kart med vektorlag, varmekart og geo-aggregeringer for visualisering av geospatiale data sammen med andre dimensjoner.
Varsling og rapportering
Terskel- og anomalibaserte varsler med e-post-, Slack- og webhook-destinasjoner, i tillegg til planlagt generering av PDF- og CSV-rapporter.
Hvorfor kjøre Kibana på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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