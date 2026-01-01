Kibana er det offisielle webgrensesnittet for Elasticsearch — en polert plattform for å utforske data, bygge interaktive dashbord, kjøre søk og drifte en Elastic Stack-distribusjon. Opprinnelig opprettet i 2013 og nå vedlikeholdt av Elastic NV, er Kibana standard visualiseringslag for enhver applikasjon bygget på Elasticsearch, fra logganalyse og observerbarhet til e-handelssøk og sikkerhetsanalyse.

Selvhosting av Kibana på din VPS gir data- og plattformteam et komplett visualiseringsmiljø for Elastic Stack uten SaaS-avgifter per dokument som er vanlig i Elastic Cloud. Denne malen inkluderer en enkeltnode Elasticsearch sammen med Kibana, slik at stacken er klar til å innta data og bygge dashbord umiddelbart etter distribusjon.