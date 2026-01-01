Opptil 69 % rabatt for qBittorrent

Deploy qBittorrent in one click installation.

Free, open-source BitTorrent client with a full-featured web interface and RSS-based automated downloading.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Deploy qBittorrent in one click installation.

Velg en VPS-plan for qBittorrent

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
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4 TB bÃ¥ndbredde
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64% rabatt
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kr93,99/mnd
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
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8 GB RAM
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8 TB bÃ¥ndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
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Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
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Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB bÃ¥ndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦r
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB bÃ¥ndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB bÃ¥ndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 Ã¥r
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 Ã¥r

Alle planer betales pÃ¥ forhÃ¥nd. MÃ¥nedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt pÃ¥ antall mÃ¥neder i planen din.

Hva du kan bygge med qBittorrent

qBittorrent is a free, open-source BitTorrent client that delivers professional-grade features without advertisements, bundled software, or privacy-compromising telemetry. Originally built as a lightweight alternative to bloated commercial torrent clients, it combines sequential downloading, bandwidth scheduling, IP filtering, and an integrated search engine in a clean interface.

Running qBittorrent on a VPS provides always-on downloading and seeding with datacenter-grade bandwidth, removes the impact on home network performance during large transfers, and integrates seamlessly with media automation tools like Sonarr, Radarr, and Lidarr for hands-free library management.

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Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i qBittorrent

Browser-Based Web UI

Manage torrents from any device through a full-featured web interface that mirrors the desktop experience without installing extra software.

RSS Automation

Subscribe to RSS feeds and define download rules so new releases matching your criteria are fetched automatically without manual searching.

Sequential Downloading

Download files in order so media can be previewed while the rest of the torrent is still transferring, useful for large video files.

Privacy Controls

Built-in IP filtering, encryption options, and zero telemetry keep your download activity private without relying on third-party add-ons.

Automation Integration

REST API and category-based path routing connect qBittorrent directly to Sonarr, Radarr, and Lidarr for fully automated media pipelines.

Hvorfor kjÃ¸re qBittorrent pÃ¥ Hostinger

Start med ett klikk

FÃ¥ applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhÃ¥ndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

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Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.

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Innebygd Docker-manager

KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

FÃ¥ applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhÃ¥ndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Innebygd Docker-manager

KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nÃ¦r mÃ¥lgruppen din for Ã¥ Ã¸ke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og SÃ¸r-Amerika.
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