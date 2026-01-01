Installer DVinyl med ett-klikks installasjon.
Selvhostet samlingsbehandler som katalogiserer og verdsetter vinyl, CD-er, bøker, filmer og videospill i ett bibliotek.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DVinyl
DVinyl er en åpen kildekode-samlingsbehandler bygget for entusiaster av fysiske medier som ønsker et enkelt, tilpassbart hjem for sine vinylplater, CD-er, kassetter, bøker, tegneserier, Blu-ray-er, DVD-er og videospill. Den henter rik metadata og omslagskunst fra Discogs, Hardcover, TMDB og IGDB, og estimerer deretter markedsverdien for musikkutgivelser slik at samlere kan spore hva hyllene deres faktisk er verdt.
Å drifte DVinyl selv på din egen VPS holder hele samlingsbeholdningen din, lokasjonstagger og ønskelistedata under din kontroll i stedet for å være låst inne i en tredjepartsapp eller et regneark. Den medfølgende MongoDB-databasen sikrer at katalogen din vedvarer gjennom oppdateringer, og et privat autentiseringssystem lar deg bla gjennom alene eller dele en skrivebeskyttet visning med venner.
Viktige funksjoner i DVinyl
Flerformatbibliotek
Katalogiser vinyl, CD-er, kassetter, bøker, tegneserier, Blu-ray-er, DVD-er og videospill side om side i én samlet samling i stedet for å sjonglere med separate apper.
Discogs markedsverdiansettelse
Hent sanntids lave, median og høye markedsestimater fra Discogs slik at du alltid vet hva musikksamlingen din er verdt på annenhåndsmarkedet.
Discogs-import med ett klikk
Importer en hel eksisterende Discogs-samling med ett klikk, eller legg til nye elementer via utgivelses-ID uten å måtte skrive inn artist-, plateselskap- eller sporinformasjon på nytt.
Tilpassbart dashbord
Bygg din startside med modulære statistikkwidgeter, konfigurerbare navigasjonssnarveier og kategoribaserte visuelle temaer som passer til hvordan du navigerer.
Fysisk stedssporing
Merk hvor hver gjenstand befinner seg på hyllene dine, på lager eller på utlån, slik at du kan finne en spesifikk oppføring eller bok uten å grave gjennom hele samlingen.
Ønskeliste og deling
Spor fremtidige funn i en dedikert ønskeliste og eksponer katalogen din gjennom innebygd autentisering for privat surfing eller skrivebeskyttet deling.
Hvorfor kjøre DVinyl på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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