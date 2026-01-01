Opptil 69 % rabatt for DVinyl

Installer DVinyl med ett-klikks installasjon.

Selvhostet samlingsbehandler som katalogiserer og verdsetter vinyl, CD-er, bøker, filmer og videospill i ett bibliotek.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer DVinyl med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for DVinyl

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med DVinyl

DVinyl er en åpen kildekode-samlingsbehandler bygget for entusiaster av fysiske medier som ønsker et enkelt, tilpassbart hjem for sine vinylplater, CD-er, kassetter, bøker, tegneserier, Blu-ray-er, DVD-er og videospill. Den henter rik metadata og omslagskunst fra Discogs, Hardcover, TMDB og IGDB, og estimerer deretter markedsverdien for musikkutgivelser slik at samlere kan spore hva hyllene deres faktisk er verdt.

Å drifte DVinyl selv på din egen VPS holder hele samlingsbeholdningen din, lokasjonstagger og ønskelistedata under din kontroll i stedet for å være låst inne i en tredjepartsapp eller et regneark. Den medfølgende MongoDB-databasen sikrer at katalogen din vedvarer gjennom oppdateringer, og et privat autentiseringssystem lar deg bla gjennom alene eller dele en skrivebeskyttet visning med venner.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i DVinyl

Flerformatbibliotek

Katalogiser vinyl, CD-er, kassetter, bøker, tegneserier, Blu-ray-er, DVD-er og videospill side om side i én samlet samling i stedet for å sjonglere med separate apper.

Discogs markedsverdiansettelse

Hent sanntids lave, median og høye markedsestimater fra Discogs slik at du alltid vet hva musikksamlingen din er verdt på annenhåndsmarkedet.

Discogs-import med ett klikk

Importer en hel eksisterende Discogs-samling med ett klikk, eller legg til nye elementer via utgivelses-ID uten å måtte skrive inn artist-, plateselskap- eller sporinformasjon på nytt.

Tilpassbart dashbord

Bygg din startside med modulære statistikkwidgeter, konfigurerbare navigasjonssnarveier og kategoribaserte visuelle temaer som passer til hvordan du navigerer.

Fysisk stedssporing

Merk hvor hver gjenstand befinner seg på hyllene dine, på lager eller på utlån, slik at du kan finne en spesifikk oppføring eller bok uten å grave gjennom hele samlingen.

Ønskeliste og deling

Spor fremtidige funn i en dedikert ønskeliste og eksponer katalogen din gjennom innebygd autentisering for privat surfing eller skrivebeskyttet deling.

Hvorfor kjøre DVinyl på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

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