DVinyl er en åpen kildekode-samlingsbehandler bygget for entusiaster av fysiske medier som ønsker et enkelt, tilpassbart hjem for sine vinylplater, CD-er, kassetter, bøker, tegneserier, Blu-ray-er, DVD-er og videospill. Den henter rik metadata og omslagskunst fra Discogs, Hardcover, TMDB og IGDB, og estimerer deretter markedsverdien for musikkutgivelser slik at samlere kan spore hva hyllene deres faktisk er verdt.

Å drifte DVinyl selv på din egen VPS holder hele samlingsbeholdningen din, lokasjonstagger og ønskelistedata under din kontroll i stedet for å være låst inne i en tredjepartsapp eller et regneark. Den medfølgende MongoDB-databasen sikrer at katalogen din vedvarer gjennom oppdateringer, og et privat autentiseringssystem lar deg bla gjennom alene eller dele en skrivebeskyttet visning med venner.