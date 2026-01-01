Installer GoatCounter med ett klikk.
Lett, personvernfokusert nettanalysE som viser sidevisninger og besøksinnsikt uten å spore personopplysninger eller bruke informasjonskapsler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GoatCounter
GoatCounter er en enkel, åpen kildekode-webanalyseplattform designet for utviklere som ønsker meningsfulle sidevisningsdata uten personvernkostnaden ved sporingskapsler eller innsamling av personopplysninger. Den teller sidevisninger, henvisninger, nettlesere, land og skjermstørrelser – ikke noe mer. Ingen samtykkebannere kreves.
I motsetning til tunge analyseplattformer som krever flere tjenester, kjører GoatCounter som en enkelt container med en innebygd SQLite-database. Selvhosting på din egen VPS holder alle besøksdata under din kontroll, fullstendig isolert fra tredjeparts analyse-nettverk.
Viktige funksjoner i GoatCounter
Ingen informasjonskapsler kreves
Sporer sidevisninger uten informasjonskapsler eller vedvarende identifikatorer, så ingen samtykkebanner er nødvendig under GDPR eller PECR.
Lettvekts enkel container
Kjører som en enkelt Go-binærfil med en innebygd SQLite-database — ingen separat databasetjeneste eller kompleks infrastruktur.
Henviser- og kildesporing
Viser hvilke nettsteder, søkemotorer og kampanjer som driver trafikk til sidene dine uten å avsløre besøkendes identitet.
Offentlig statistikk-alternativ
Eventuelt kan du gjøre analysedashbordet ditt offentlig synlig slik at lesere kan se nettstedstatistikk uten å trenge en konto.
Sporingsskript og API
Bygg inn et lite JavaScript-kodebit eller bruk REST API-et for å telle sidevisninger fra et hvilket som helst nettsted, SPA eller backend-tjeneste.
Hvorfor kjøre GoatCounter på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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