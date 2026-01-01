GoatCounter er en enkel, åpen kildekode-webanalyseplattform designet for utviklere som ønsker meningsfulle sidevisningsdata uten personvernkostnaden ved sporingskapsler eller innsamling av personopplysninger. Den teller sidevisninger, henvisninger, nettlesere, land og skjermstørrelser – ikke noe mer. Ingen samtykkebannere kreves.

I motsetning til tunge analyseplattformer som krever flere tjenester, kjører GoatCounter som en enkelt container med en innebygd SQLite-database. Selvhosting på din egen VPS holder alle besøksdata under din kontroll, fullstendig isolert fra tredjeparts analyse-nettverk.