Convex er en reaktiv databaseplattform som redefinerer backend-arkitektur for moderne applikasjoner. Den kombinerer en dokumentdatabase med sanntids spørringsabonnementer, ACID-transaksjoner og serverløse funksjoner som kjører direkte sammen med dataene dine – alt i én enkelt integrert plattform. Når data endres, oppdateres hver abonnerte klient automatisk uten polling eller manuell WebSocket-administrasjon.

Selvhosting av Convex på din VPS gir deg dedikert datakraft for konsistent databaseytelse og full datasuverenitet, noe som er kritisk for applikasjoner som håndterer brukerdata underlagt personvernregler. Denne distribusjonen inkluderer Convex-backend for datalagring og funksjonsutførelse, og dashbordet for å administrere databasen din, overvåke spørringer og distribuere serverløse funksjoner. Etter første lansering, generer en administratorkode ved å kjøre: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh