Installer Convex med ett-klikks installasjon.
Reaktiv databaseplattform med åpen kildekode, med sanntidsspørringer, ACID-transaksjoner og serverløse funksjoner for moderne apper.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Convex
Convex er en reaktiv databaseplattform som redefinerer backend-arkitektur for moderne applikasjoner. Den kombinerer en dokumentdatabase med sanntids spørringsabonnementer, ACID-transaksjoner og serverløse funksjoner som kjører direkte sammen med dataene dine – alt i én enkelt integrert plattform. Når data endres, oppdateres hver abonnerte klient automatisk uten polling eller manuell WebSocket-administrasjon.
Selvhosting av Convex på din VPS gir deg dedikert datakraft for konsistent databaseytelse og full datasuverenitet, noe som er kritisk for applikasjoner som håndterer brukerdata underlagt personvernregler. Denne distribusjonen inkluderer Convex-backend for datalagring og funksjonsutførelse, og dashbordet for å administrere databasen din, overvåke spørringer og distribuere serverløse funksjoner. Etter første lansering, generer en administratorkode ved å kjøre: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
Viktige funksjoner i Convex
Reaktive sanntidsspørringer
Spørringer sender automatisk oppdateringer til tilkoblede klienter når data endres, uten polling eller manuell WebSocket-kode.
ACID-transaksjoner
Hver skriveoperasjon er fullt transaksjonell, noe som sikrer datakonsistens på tvers av samtidige oppdateringer i flerbrukerapplikasjoner.
Serverløse funksjoner
Skriv backend-logikk som TypeScript-funksjoner som kjører direkte inne i database-motoren, samlokalisert med dataene dine.
Innebygd fillagring
Lagre og levere filer innebygd uten å konfigurere en separat objektlagringstjeneste eller CDN-integrasjon.
Tidsreisefeilsøking
Inspiser historiske datatilstander og spill av tidligere spørringer for å diagnostisere feil uten å reprodusere dem i produksjon.
Hvorfor kjøre Convex på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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