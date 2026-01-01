Installer PatchMon med ett klikks installasjon.
Selvhostet plattform for Linux-patchadministrasjon og flåteovervåking med SSH-terminal i nettleseren og samsvarsskanning.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PatchMon
PatchMon er en åpen kildekode Linux patchhåndterings- og flåteovervåkingsplattform som gir systemadministratorer et enkelt dashbord for å spore, godkjenne og distribuere oppdateringer på tvers av alle administrerte Linux-verter. Den tilbyr sanntids synlighet for pakkehelse, orkestrert oppdatering med godkjenningsarbeidsflyter, OpenSCAP og CIS samsvarskanning, Docker Bench sikkerhetsrevisjon, og en SSH-terminal i nettleseren drevet av Apache Guacamole — alt uten å kreve noen SSH-klient på administrasjonsmaskinen.
I motsetning til kommersielle løsninger for patchhåndtering som tar betalt per node, er PatchMon gratis å selv-hoste og kobles til administrerte verter via en lettvektsagent. All oppdateringshistorikk, samsvarsrapporter og vertsinventar forblir på din egen infrastruktur uten at data sendes til eksterne tjenester.
Viktige funksjoner i PatchMon
Flåteomfattende patch-orkestrering
Gjennomgå ventende oppdateringer på tvers av hele Linux-flåten din, godkjenn oppdateringspakker, og distribuer dem med planleggings- og tilbakerullingskontroller fra ett enkelt dashbord.
Nettleserbasert SSH-terminal
Få tilgang til hvilken som helst administrert vert direkte fra nettleseren via en Apache Guacamole-drevet terminal — ingen SSH-klientinstallasjon eller portvideresending er nødvendig.
Samsvarsskanning
Kjør OpenSCAP, CIS benchmark og Docker Bench sikkerhetsskanninger mot administrerte verter og spor samsvarsstatus over tid uten separate verktøy.
Sanntids pakkehelse
Se hvilke pakker som er utdaterte, sårbare eller mangler på tvers av hver administrerte vert i sanntid, med alvorlighetsindikatorer og CVE-lenker.
Arbeidsflyter for godkjenning av oppdateringer
Krev eksplisitt godkjenning før oppdateringer distribueres til produksjonsverter, med revisjonslogger som registrerer hvem som godkjente hva og når.
Hvorfor kjøre PatchMon på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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