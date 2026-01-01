PatchMon er en åpen kildekode Linux patchhåndterings- og flåteovervåkingsplattform som gir systemadministratorer et enkelt dashbord for å spore, godkjenne og distribuere oppdateringer på tvers av alle administrerte Linux-verter. Den tilbyr sanntids synlighet for pakkehelse, orkestrert oppdatering med godkjenningsarbeidsflyter, OpenSCAP og CIS samsvarskanning, Docker Bench sikkerhetsrevisjon, og en SSH-terminal i nettleseren drevet av Apache Guacamole — alt uten å kreve noen SSH-klient på administrasjonsmaskinen.

I motsetning til kommersielle løsninger for patchhåndtering som tar betalt per node, er PatchMon gratis å selv-hoste og kobles til administrerte verter via en lettvektsagent. All oppdateringshistorikk, samsvarsrapporter og vertsinventar forblir på din egen infrastruktur uten at data sendes til eksterne tjenester.