Installer Gotenberg med ett klikk.
Tilstandsløs Docker API for konvertering av HTML, Office-dokumenter og URL-er til PDF-er av høy kvalitet.
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Hva du kan bygge med Gotenberg
Gotenberg er en utviklerfokusert, tilstandsløs HTTP API for PDF-generering og dokumentkonvertering. Bygget på Chromium og LibreOffice, konverterer den HTML-sider, Markdown, URL-er, Word-dokumenter, Excel-regneark og mer til PDF-er med et enkelt API-kall — ingen klientbiblioteker, ingen installasjonsavhengigheter og ingen tilstand å administrere mellom forespørsler.
Selvhosting av Gotenberg på din VPS holder dokumentbehandlingen innenfor din infrastruktur, eliminerer SaaS-avgifter per konvertering, fjerner bekymringer om databeskyttelse rundt sensitive dokumenter, og muliggjør integrasjon med interne tjenester som eksterne API-er ikke kan nå.
Viktige funksjoner i Gotenberg
HTML til PDF
Gjengi hvilken som helst HTML-side eller URL til PDF ved hjelp av en full Chromium-motor, som bevarer fonter, CSS og JavaScript-gjengitt innhold nøyaktig slik det vises i en nettleser.
Konvertering av Office-dokumenter
Konverter Word-, Excel- og PowerPoint-filer til PDF via LibreOffice-integrasjon, som støtter hele spekteret av Microsoft Office- og OpenDocument-formater.
Tilstandsløs arkitektur
Hver API-forespørsel er fullstendig uavhengig uten øktstatus, noe som gjør Gotenberg trivielt skalerbart og trygt å starte på nytt eller erstatte uten datatap.
Webhook-støtte
Avlast langvarige konverteringer til asynkrone webhook-tilbakeringinger, og frigjør applikasjonen din fra å blokkere mens store dokumenter behandles.
Prometheus-metrikker
Innebygd metrikk-endepunkt gir umiddelbar innsikt i forespørselsrater, konverteringsvarigheter og kødybder for overvåking av dokumentpipelinen din.
Hvorfor kjøre Gotenberg på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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