Gotenberg er en utviklerfokusert, tilstandsløs HTTP API for PDF-generering og dokumentkonvertering. Bygget på Chromium og LibreOffice, konverterer den HTML-sider, Markdown, URL-er, Word-dokumenter, Excel-regneark og mer til PDF-er med et enkelt API-kall — ingen klientbiblioteker, ingen installasjonsavhengigheter og ingen tilstand å administrere mellom forespørsler.

Selvhosting av Gotenberg på din VPS holder dokumentbehandlingen innenfor din infrastruktur, eliminerer SaaS-avgifter per konvertering, fjerner bekymringer om databeskyttelse rundt sensitive dokumenter, og muliggjør integrasjon med interne tjenester som eksterne API-er ikke kan nå.