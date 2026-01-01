Kroki er et enhetlig HTTP API for å generere diagrammer fra tekstlige beskrivelser. I stedet for å installere og vedlikeholde separate verktøy for hvert diagramformat, omslutter Kroki over 30 diagrambiblioteker — inkludert PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr og Excalidraw — bak et enkelt endepunkt som returnerer SVG-, PNG- eller PDF-utdata.

Selv-hosting av Kroki på din VPS fjerner all avhengighet av offentlige gjengivelsestjenester, holder sensitive arkitekturdiagrammer innenfor nettverket ditt, og lar deg integrere diagramgenerering i dokumentasjonsprosesser, wikier og CI/CD-arbeidsflyter uten hastighetsbegrensninger eller at data forlater infrastrukturen din.