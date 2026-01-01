Installer Kroki med én-klikks installasjon.
Enhetlig diagram-som-kode API som konverterer tekstbeskrivelser til diagrammer ved hjelp av 30+ støttede biblioteker.
Velg en VPS-plan for Kroki
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kroki
Kroki er et enhetlig HTTP API for å generere diagrammer fra tekstlige beskrivelser. I stedet for å installere og vedlikeholde separate verktøy for hvert diagramformat, omslutter Kroki over 30 diagrambiblioteker — inkludert PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr og Excalidraw — bak et enkelt endepunkt som returnerer SVG-, PNG- eller PDF-utdata.
Selv-hosting av Kroki på din VPS fjerner all avhengighet av offentlige gjengivelsestjenester, holder sensitive arkitekturdiagrammer innenfor nettverket ditt, og lar deg integrere diagramgenerering i dokumentasjonsprosesser, wikier og CI/CD-arbeidsflyter uten hastighetsbegrensninger eller at data forlater infrastrukturen din.
Viktige funksjoner i Kroki
30+ diagrambiblioteker
Gjengi PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN og mange flere fra ett API-endepunkt.
Flere utdataformater
Få diagrammer som SVG, PNG, PDF eller Base64 — velg formatet som passer din verktøykjede for dokumentasjon.
Pipelineintegrasjon
Drop-in-kompatibel med Asciidoctor, Confluence, GitLab og ethvert verktøy som støtter Kroki-diagramblokksyntaksen.
Ingen eksterne anrop
All gjengivelse skjer lokalt på din VPS — arkitektur- og systemdiagrammer forlater aldri infrastrukturen din.
Enkel HTTP API
Send en POST-forespørsel med diagramkilde eller bygg inn en GET-URL — ingen SDK eller klientbibliotek er nødvendig.
Hvorfor kjøre Kroki på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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