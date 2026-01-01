Installer Galaxy med ett-klikks installasjon.
Webplattform med åpen kildekode for tilgjengelige, reproduserbare bioinformatikk-analyser og dataintensive vitenskapelige arbeidsflyter.
Velg en VPS-plan for Galaxy
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Galaxy
Galaxy er en åpen kildekode-webplattform som lar forskere kjøre, dele og reprodusere dataintensive biomedisinske analyser uten å skrive en eneste kodelinje. Den brukes av tusenvis av laboratorier over hele verden, og pakker tusenvis av kommandolinjeverktøy bak et enhetlig nettlesergrensesnitt slik at forskere kan bygge komplekse bioinformatikk-pipelines, spore hver parameter og kjøre den nøyaktig samme analysen på nytt måneder senere.
Selv-hosting av Galaxy på din egen VPS holder sensitive sekvenseringsdata, pasientkohorter og upubliserte arbeidsflyter helt under din kontroll, uten gebyrer per jobb og uten ventetider i kø på delt server. Denne malen leveres med en enkelt alt-i-ett-container med Galaxy, PostgreSQL og nginx forhåndskonfigurert for en umiddelbar enkeltbruker-distribusjon.
Viktige funksjoner i Galaxy
Reproduserbare arbeidsflyter
Fang opp hvert verktøy, hver parameter og hver datasettversjon slik at enhver analyse kan kjøres på nytt bit for bit måneder eller år senere.
Visuell pipeline-editor
Lag flertrinns bioinformatikk-pipelines på et dra-og-slipp-lerret uten å skripte i Bash eller Snakemake.
Tusenvis av verktøy
Installer godkjente verktøy fra Galaxy Tool Shed som dekker genomikk, proteomikk, metabolomikk, bildebehandling og maskinlæring.
Interaktive notatbøker
Start Jupyter, RStudio og andre interaktive miljøer direkte mot dine Galaxy-historikker og datasett.
Historier og deling
Organiser hver analysekjøring i en versjonert historikk som kan deles, publiseres eller importeres av samarbeidspartnere med ett klikk.
Conda avhengighetsløsning
Verktøy løser avhengighetene sine automatisk via Conda og BioContainers, noe som eliminerer miljøkonflikter.
Hvorfor kjøre Galaxy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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