Galaxy er en åpen kildekode-webplattform som lar forskere kjøre, dele og reprodusere dataintensive biomedisinske analyser uten å skrive en eneste kodelinje. Den brukes av tusenvis av laboratorier over hele verden, og pakker tusenvis av kommandolinjeverktøy bak et enhetlig nettlesergrensesnitt slik at forskere kan bygge komplekse bioinformatikk-pipelines, spore hver parameter og kjøre den nøyaktig samme analysen på nytt måneder senere.

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