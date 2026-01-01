Installer Teedy med ett klikk.
Dokumenthåndteringssystem med åpen kildekode, OCR og fulltekstsøk for organisering av skanninger, PDF-er og filer.
Velg en VPS-plan for Teedy
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Teedy
Teedy er et åpen kildekode dokumenthåndteringssystem som gjør en haug med skannede papirer, PDF-er og digitale filer om til et strukturert, søkbart arkiv. Hvert opplastede dokument kjøres gjennom OCR slik at teksten blir fullt søkbar, og et fleksibelt system med tagger, hierarkiske kategorier og tilpasset metadata holder store samlinger organisert. Et rent responsivt webgrensesnitt, flerbrukerkontoer med detaljerte tillatelser, og et komplett REST API gjør det egnet for både enkeltpersoner og små team.
Selvhosting av Teedy på din egen VPS holder sensitivt papirarbeid — kontrakter, fakturaer, skatteregnskap og identitetsdokumenter — innenfor infrastruktur du kontrollerer i stedet for en tredjeparts sky, samtidig som det leverer OCR, fulltekstsøk og revisjonsvennlig versjonering ut av esken.
Viktige funksjoner i Teedy
OCR-tekstutvinning
Ekstraherer automatisk tekst fra skannede bilder og PDF-er ved hjelp av innebygd OCR, noe som gjør hvert dokument fullt søkbart.
Fulltekstsøk
Søk i hele arkivet etter dokumentinnhold, tagger eller metadata for å finne enhver fil på sekunder.
Tagger og metadata
Organiser dokumenter med hierarkiske tagger, egendefinerte metadatafelt og relasjoner i stedet for stive mappestrukturer.
Flerbrukertillatelser
Opprett bruker- og gruppekontoer med detaljerte tilgangskontrollister slik at team kan dele dokumenter sikkert.
REST API og automatisering
Automatiser opplastinger, inntak og integrasjoner via et komplett REST API og støtte for e-post-til-import.
Hvorfor kjøre Teedy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.