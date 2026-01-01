Teedy er et åpen kildekode dokumenthåndteringssystem som gjør en haug med skannede papirer, PDF-er og digitale filer om til et strukturert, søkbart arkiv. Hvert opplastede dokument kjøres gjennom OCR slik at teksten blir fullt søkbar, og et fleksibelt system med tagger, hierarkiske kategorier og tilpasset metadata holder store samlinger organisert. Et rent responsivt webgrensesnitt, flerbrukerkontoer med detaljerte tillatelser, og et komplett REST API gjør det egnet for både enkeltpersoner og små team.

Selvhosting av Teedy på din egen VPS holder sensitivt papirarbeid — kontrakter, fakturaer, skatteregnskap og identitetsdokumenter — innenfor infrastruktur du kontrollerer i stedet for en tredjeparts sky, samtidig som det leverer OCR, fulltekstsøk og revisjonsvennlig versjonering ut av esken.