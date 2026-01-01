Installer Emby med ett klikk.
Personlig medieserver som organiserer og strømmer videoene, musikken og bildene dine til hvilken som helst enhet fra hvor som helst.
Velg en VPS-plan for Emby
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Emby
Emby er en omfattende personlig medieserver som samler hele mediesamlingen din – filmer, TV-serier, musikk og bilder – på én samlet plattform. Den konverterer og strømmer automatisk innhold til enhver enhet, med sanntids-transkoding som sikrer jevn avspilling uavhengig av klientens kapasitet eller nettverksforhold.
Å hoste Emby på din egen VPS gir deg 24/7 tilgjengelighet, opplastingshastigheter i bedriftsklasse for fjernstrømming, og dedikerte transkodingsressurser for flere samtidige seere. Mediebiblioteket og metadataene dine forblir helt under din kontroll, uten abonnementsnivåer som begrenser avspilling eller lagring.
Viktige funksjoner i Emby
Automatisk transkoding
Sanntids video- og lydkonvertering sikrer jevn avspilling på hvilken som helst enhet, uavhengig av det opprinnelige filformatet eller klientens kapasitet.
Direkte TV og DVR
Se direkte-TV og planlegg opptak med en innebygd DVR, som erstatter tradisjonelle kabelabonnement med en selvadministrert løsning.
Mobil synkronisering
Last ned medier til smarttelefoner og nettbrett for frakoblet visning, slik at innholdet er tilgjengelig selv uten internettforbindelse.
Foreldrekontroll
Angi innholdsbegrensninger per bruker og visningsplaner for å skape trygge, alderspassende mediemiljøer for hvert familiemedlem.
Støtte for flere biblioteker
Organiser filmer, TV, musikk og bilder i separate biblioteker med rik metadata, illustrasjoner og vurderinger hentet automatisk.
Hvorfor kjøre Emby på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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