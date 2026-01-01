Emby er en omfattende personlig medieserver som samler hele mediesamlingen din – filmer, TV-serier, musikk og bilder – på én samlet plattform. Den konverterer og strømmer automatisk innhold til enhver enhet, med sanntids-transkoding som sikrer jevn avspilling uavhengig av klientens kapasitet eller nettverksforhold.

Å hoste Emby på din egen VPS gir deg 24/7 tilgjengelighet, opplastingshastigheter i bedriftsklasse for fjernstrømming, og dedikerte transkodingsressurser for flere samtidige seere. Mediebiblioteket og metadataene dine forblir helt under din kontroll, uten abonnementsnivåer som begrenser avspilling eller lagring.