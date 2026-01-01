Installer Karaoke Eternal med ett klikk.
Selvhostet karaokefestplattform der gjester setter sanger i kø fra sine mobilnettlesere ved hjelp av QR-koder.
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Hva du kan bygge med Karaoke Eternal
Karaoke Eternal er en fullt selvhostet plattform for karaokefester som gjør om enhver skjerm til en karaokeskjerm. Gjester blir med i et rom ved å skanne en QR-kode og legger sanger i kø direkte fra mobilnettleseren sin — ingen appinstallasjon er nødvendig. Verten kontrollerer avspillingen fra hvilken som helst nettleser, mens flere uavhengige rom lar deg kjøre samtidige økter med separate køer.
Støttede formater inkluderer MP3+G-spor med CDG-tekster, zippet MP3+G, MP4-karaokevideoer og WebGL-visualiseringer for spor uten tekster. Medier og innstillinger lagres i en innebygd SQLite-database uten behov for ekstern databasetjeneste. Første administratoroppsett fullføres ved første tilgang via webgrensesnittet. Selvhosting på din VPS holder karaokebiblioteket ditt privat og alltid tilgjengelig når som helst en fest starter.
Viktige funksjoner i Karaoke Eternal
Mobil sangkøing
Gjester skanner en QR-kode og legger sanger i kø direkte fra mobilnettleseren sin — ingen app å laste ned eller konto å opprette.
Flere festrom
Kjør samtidige karaokesesjoner i uavhengige rom, hvert med sin egen kø og spiller, ideelt for store arenaer eller arrangementer.
CDG og Videostøtte
Spill CDG-synkroniserte MP3+G-spor, MP4-karaokevideoer og WebGL-visualiseringer for spor uten tekstoverlegg.
Sanntids køoppdateringer
Vertene og gjestene ser køen oppdateres i sanntid på tvers av alle enheter som er koblet til samme rom.
Ingen app nødvendig
Hele karaokopplevelsen kjører i nettleseren — gjester setter sanger i kø og verter administrerer avspilling uten å installere noe.
Hvorfor kjøre Karaoke Eternal på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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