Karaoke Eternal er en fullt selvhostet plattform for karaokefester som gjør om enhver skjerm til en karaokeskjerm. Gjester blir med i et rom ved å skanne en QR-kode og legger sanger i kø direkte fra mobilnettleseren sin — ingen appinstallasjon er nødvendig. Verten kontrollerer avspillingen fra hvilken som helst nettleser, mens flere uavhengige rom lar deg kjøre samtidige økter med separate køer.

Støttede formater inkluderer MP3+G-spor med CDG-tekster, zippet MP3+G, MP4-karaokevideoer og WebGL-visualiseringer for spor uten tekster. Medier og innstillinger lagres i en innebygd SQLite-database uten behov for ekstern databasetjeneste. Første administratoroppsett fullføres ved første tilgang via webgrensesnittet. Selvhosting på din VPS holder karaokebiblioteket ditt privat og alltid tilgjengelig når som helst en fest starter.