Installer PgHero med ett klikk.
PostgreSQL ytelsesdashbord med åpen kildekode for overvåking av spørringer, indekser og databasetilstand i sanntid.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PgHero
PgHero er et ytelsesdashbord med åpen kildekode, bygget spesifikt for PostgreSQL. Det avdekker trege spørringer, ubrukte indekser, oppblåste tabeller, dupliserte indekser, ugyldige begrensninger og antall tilkoblinger i et rent webgrensesnitt – ingen databaseekspertise er nødvendig for å lese hva det viser. Hver metrikk er PostgreSQL-spesifikk, så dashbordet går rett til informasjonen som er viktig for justering og feilsøking.
Selv-hosting av PgHero betyr at dine databaselegitimasjoner og spørringsmønstre aldri forlater infrastrukturen din. Koble det til enhver PostgreSQL-instans – en container på samme VPS, en ekstern administrert database, eller flere databaser samtidig – og få et vedvarende overvåkingsdashbord tilgjengelig via nettleseren din.
Viktige funksjoner i PgHero
Deteksjon av trege spørringer
PgHero rangerer spørringer etter total og gjennomsnittlig utførelsestid slik at du umiddelbart kan identifisere hvilke spørringer som forringer applikasjonsytelsen.
Indeksanalyse
Avdekker ubrukte, dupliserte og manglende indekser slik at du kan rydde opp i indeksrot og legge til indeksene som faktisk vil akselerere arbeidsmengden din.
Sporing av plassbruk og oppblåsthet
Viser tabell- og indeksstørrelser med antall døde tupler, slik at du vet når en VACUUM eller REINDEX er nødvendig før plass blir et problem.
Tilkoblingsovervåking
Sporer aktive tilkoblinger etter bruker, database og tilstand, slik at du kan oppdage tilkoblingslekkasjer og uttømming av tilkoblingspuljer før de forårsaker avbrudd.
Historisk spørringsstatistikk
Fanger spørringsstatistikk over tid og viser dem med en tidsvelger, noe som gjør det enkelt å korrelere ytelsesforringelser med utrullinger eller lastendringer.
Hvorfor kjøre PgHero på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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