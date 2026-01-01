PgHero er et ytelsesdashbord med åpen kildekode, bygget spesifikt for PostgreSQL. Det avdekker trege spørringer, ubrukte indekser, oppblåste tabeller, dupliserte indekser, ugyldige begrensninger og antall tilkoblinger i et rent webgrensesnitt – ingen databaseekspertise er nødvendig for å lese hva det viser. Hver metrikk er PostgreSQL-spesifikk, så dashbordet går rett til informasjonen som er viktig for justering og feilsøking.

Selv-hosting av PgHero betyr at dine databaselegitimasjoner og spørringsmønstre aldri forlater infrastrukturen din. Koble det til enhver PostgreSQL-instans – en container på samme VPS, en ekstern administrert database, eller flere databaser samtidig – og få et vedvarende overvåkingsdashbord tilgjengelig via nettleseren din.