Tyk Gateway er en fullt åpen kildekode API-gateway som håndterer autentisering, hastighetsbegrensning, kvoter og forespørselstransformasjon for backend-tjenestene dine. Lisensiert under Mozilla Public License 2.0, er alle gateway-funksjoner tilgjengelige uten lisensnøkkel — OAuth 2.0, JWT-validering, GraphQL-proxying og plugin-støtte er alle inkludert i den åpen kildekode-versjonen.

Redis er den eneste avhengigheten, og tilbyr distribuert sesjonslagring og tellere for hastighetsbegrensning. Konfigurasjon håndteres via et REST-administrasjons-API, noe som gjør Tyk kompatibel med infrastruktur-som-kode-arbeidsflyter og CI/CD-pipelines. Selv-hosting holder all API-trafikk, legitimasjon og bruksdata innenfor din egen infrastruktur.