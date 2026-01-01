Installer Tyk Gateway med ett klikk.
API-gateway med åpen kildekode for sikring, administrasjon og overvåking av REST-, GraphQL- og gRPC-API-er uten betalt lisensiering eller funksjonsbetalingsmurer.
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Hva du kan bygge med Tyk Gateway
Tyk Gateway er en fullt åpen kildekode API-gateway som håndterer autentisering, hastighetsbegrensning, kvoter og forespørselstransformasjon for backend-tjenestene dine. Lisensiert under Mozilla Public License 2.0, er alle gateway-funksjoner tilgjengelige uten lisensnøkkel — OAuth 2.0, JWT-validering, GraphQL-proxying og plugin-støtte er alle inkludert i den åpen kildekode-versjonen.
Redis er den eneste avhengigheten, og tilbyr distribuert sesjonslagring og tellere for hastighetsbegrensning. Konfigurasjon håndteres via et REST-administrasjons-API, noe som gjør Tyk kompatibel med infrastruktur-som-kode-arbeidsflyter og CI/CD-pipelines. Selv-hosting holder all API-trafikk, legitimasjon og bruksdata innenfor din egen infrastruktur.
Viktige funksjoner i Tyk Gateway
Autentiseringsmiddleware
Beskytt API-er med OAuth 2.0, JWT, HMAC-signaturer, Basic Auth, gjensidig TLS eller API-nøkler — ingen tilpasset autentiseringskode er nødvendig.
Hastighetsbegrensning og kvoter
Håndhev hastighetsbegrensninger og brukskvoter per bruker, per applikasjon eller per retningslinje for å forhindre misbruk og sikre rettferdig tilgang.
Multi-protokollstøtte
Rute REST-, GraphQL-, gRPC-, TCP- og WebSocket-API-er gjennom en enkelt gateway med protokollspesifikk transformasjon og proxying.
Transformasjon av forespørsel
Omskriv URL-er, injiser eller fjern headere, endre forespørsels- og svartekster, og konverter mellom SOAP og GraphQL direkte.
Plugin-mellomvare
Utvid gateway-funksjonalitet med tilpasset logikk skrevet i JavaScript, Python, Go eller gRPC uten å endre kjerne-kodebasen.
Hvorfor kjøre Tyk Gateway på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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