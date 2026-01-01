Calibre-Web tilbyr et rent, nettleserbasert grensesnitt for å administrere og lese e-bøker lagret i en Calibre-database. Den støtter EPUB, PDF, MOBI, AZW3 og tegneserieformater, inkluderer en innebygd e-bokleser med tilpassbare temaer, og lar flere brukere opprettholde separate leselister og fremdrift — alt uten å kreve Calibre-skrivebordsappen.

Selv-hosting av Calibre-Web på din VPS gir deg et personlig digitalt bibliotek tilgjengelig fra hvor som helst, uten sporing, ingen DRM-restriksjoner og full kontroll over lesedataene og samlingen din.