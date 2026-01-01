Installer Calibre-Web med ett-klikks installasjon.
Moderne webgrensesnitt for ditt Calibre e-bokbibliotek, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet med en nettleser.
Velg en VPS-plan for Calibre-Web
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Calibre-Web
Calibre-Web tilbyr et rent, nettleserbasert grensesnitt for å administrere og lese e-bøker lagret i en Calibre-database. Den støtter EPUB, PDF, MOBI, AZW3 og tegneserieformater, inkluderer en innebygd e-bokleser med tilpassbare temaer, og lar flere brukere opprettholde separate leselister og fremdrift — alt uten å kreve Calibre-skrivebordsappen.
Selv-hosting av Calibre-Web på din VPS gir deg et personlig digitalt bibliotek tilgjengelig fra hvor som helst, uten sporing, ingen DRM-restriksjoner og full kontroll over lesedataene og samlingen din.
Viktige funksjoner i Calibre-Web
Innebygd e-bokleser
Les EPUB og andre formater direkte i nettleseren med justerbare fonter, temaer og sporing av lesefremdrift.
Flerbrukerstøtte
Hver bruker får individuelle leselister, fremdrift og preferanser uten å dele en enkelt konto eller samlingsvisning.
Støtte for flere formater
Håndterer EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR og CBZ slik at hele biblioteket ditt — bøker, tegneserier og magasiner — er samlet på ett sted.
Send til Enhet
Send bøker direkte til Kindle eller andre e-lesere, slik at din foretrukne enhet alltid har innholdet du ønsker uten manuelle overføringer.
Metadatastyring
Rediger bokdetaljer, omslag, etiketter og serieinformasjon for å holde et velorganisert, søkbart bibliotek etter hvert som det vokser.
Hvorfor kjøre Calibre-Web på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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