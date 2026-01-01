Jaeger er et CNCF-gradert prosjekt for ende-til-ende distribuert sporing, opprinnelig bygget hos Uber for å overvåke tusenvis av mikrotjenester. Den fanger opp hvordan forespørsler forplanter seg gjennom systemet ditt – og avslører tjenesteavhengigheter, tidsfordelinger, feilforplantning og flaskehalser i ventetid som er usynlige med tradisjonell logging alene. Denne distribusjonen støtter OpenTelemetry Protocol (OTLP) ut av esken for kompatibilitet med moderne instrumenteringsbiblioteker.

Selv-hosting av Jaeger holder sporingsdata – som ofte inneholder brukeridentifikatorer, databaseforespørsler og interne API-detaljer – utelukkende på din egen infrastruktur. Du unngår pris per sporing fra kommersielle APM-leverandører og opprettholder full kontroll over oppbevaring og tilgang, med forutsigbare kostnader som skalerer med din VPS snarere enn trafikkvolumet ditt.