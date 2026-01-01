Installer Jaeger med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for distribuert sporing for overvåking av forespørselsflyt og diagnostisering av ytelsesproblemer i mikrotjenestearkitekturer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Jaeger
Jaeger er et CNCF-gradert prosjekt for ende-til-ende distribuert sporing, opprinnelig bygget hos Uber for å overvåke tusenvis av mikrotjenester. Den fanger opp hvordan forespørsler forplanter seg gjennom systemet ditt – og avslører tjenesteavhengigheter, tidsfordelinger, feilforplantning og flaskehalser i ventetid som er usynlige med tradisjonell logging alene. Denne distribusjonen støtter OpenTelemetry Protocol (OTLP) ut av esken for kompatibilitet med moderne instrumenteringsbiblioteker.
Selv-hosting av Jaeger holder sporingsdata – som ofte inneholder brukeridentifikatorer, databaseforespørsler og interne API-detaljer – utelukkende på din egen infrastruktur. Du unngår pris per sporing fra kommersielle APM-leverandører og opprettholder full kontroll over oppbevaring og tilgang, med forutsigbare kostnader som skalerer med din VPS snarere enn trafikkvolumet ditt.
Viktige funksjoner i Jaeger
OpenTelemetry-støtte
Nativ OTLP-innsamling betyr at alle applikasjoner instrumentert med OpenTelemetry SDK-er kan sende spor til Jaeger uten tilpassede eksportører.
Tjenesteavhengighetsgraf
Automatisk genererte tjenestegrafer viser anropsforhold og forespørselsvolumer mellom hver tjeneste i arkitekturen din.
Dyp sporanalyse
Detaljerte tidslinjer for sporing viser detaljert hver span og operasjon med varigheter, tagger og logger for å identifisere trege spørringer og feil.
Sporsammenligning
Sammenlign spor fra før og etter en utrulling for raskt å identifisere ytelsesforringelser eller nye feilmønstre introdusert av kodeendringer.
Adaptiv sampling
Kontroller volumet for sporingsinnsamling dynamisk for å balansere dybden av observerbarhet mot lagrings- og inntakskostnader i systemer med høy trafikk.
Hvorfor kjøre Jaeger på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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