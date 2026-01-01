Installer Rocket.Chat med ett-klikks installasjon.
Kommunikasjonsplattform for team med åpen kildekode, med sanntidsmeldinger, videosamtaler og fullstendig dataeierskap.
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Hva du kan bygge med Rocket.Chat
Rocket.Chat er en fullstendig åpen kildekode-kommunikasjonsplattform for team, klarert av over 12 millioner brukere og distribuert i tusenvis av organisasjoner over hele verden, inkludert NASA, den amerikanske marinen og Deutsche Telekom. Den tilbyr kanaler, direktemeldinger, videokonferanser, fildeling, skjermdeling og et omfattende integrasjonsøkosystem – alt uten å være avhengig av tredjeparts infrastruktur.
Å selv-hoste Rocket.Chat på din egen VPS gir teamet ditt en privat kommunikasjonssentral med null brukeravgifter per bruker og full kontroll over dataene dine. Denne distribusjonen bruker MongoDB med et replikasett for høy dataintegritet, som sikrer at meldingene, filene og samtaleloggene dine forblir holdbare og tilgjengelige. Den første administratorkontoen opprettes automatisk ved hjelp av legitimasjonen som ble konfigurert under distribusjonen.
Viktige funksjoner i Rocket.Chat
Sanntidsmeldinger
Organiserte teamsamtaler i vedvarende kanaler med tråder, reaksjoner, meldingfesting og fulltekstsøk i hele historikken.
Video- og lydanrop
Innebygd videokonferanse med skjermdeling via Jitsi, BigBlueButton eller innebygd WebRTC — ingen eksterne møteverktøy er nødvendig.
Omnikanal-innboks
Administrer kundesamtaler fra LiveChat, e-post, WhatsApp, Telegram og andre kanaler i en enkelt, samlet innboks.
Bedriftssikkerhet
LDAP, SAML SSO, tofaktorautentisering, ende-til-ende-kryptering og detaljert rollebasert tilgangskontroll for miljøer med strenge samsvarskrav.
Omfattende integrasjoner
Koble til GitHub, Jira, GitLab og hundrevis av andre verktøy via webhooks, skråstrekkommandoer og en innebygd app-markedsplass.
Hvorfor kjøre Rocket.Chat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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