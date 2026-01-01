Rocket.Chat er en fullstendig åpen kildekode-kommunikasjonsplattform for team, klarert av over 12 millioner brukere og distribuert i tusenvis av organisasjoner over hele verden, inkludert NASA, den amerikanske marinen og Deutsche Telekom. Den tilbyr kanaler, direktemeldinger, videokonferanser, fildeling, skjermdeling og et omfattende integrasjonsøkosystem – alt uten å være avhengig av tredjeparts infrastruktur.

Å selv-hoste Rocket.Chat på din egen VPS gir teamet ditt en privat kommunikasjonssentral med null brukeravgifter per bruker og full kontroll over dataene dine. Denne distribusjonen bruker MongoDB med et replikasett for høy dataintegritet, som sikrer at meldingene, filene og samtaleloggene dine forblir holdbare og tilgjengelige. Den første administratorkontoen opprettes automatisk ved hjelp av legitimasjonen som ble konfigurert under distribusjonen.