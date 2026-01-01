Vvveb er et innholdsstyringssystem med åpen kildekode, med en integrert visuell dra-og-slipp sidebygger. Det lar deg designe og publisere profesjonelle nettsteder, blogger og nettbutikker ved å dra komponenter til arbeidsområdet og tilpasse dem visuelt – ingen koding nødvendig.

Selv-hosting av Vvveb på en VPS gir deg full kontroll over nettstedets infrastruktur og data, uten månedlige SaaS-avgifter. Komponentbiblioteket dekker oppsett, tekst, medier, skjemaer og e-handelselementer, mens bakenden tilbyr flersideadministrasjon, medieopplastinger og tematilpasning.