Installer Vvveb CMS med ett klikk.
Dra-og-slipp CMS for å bygge nettsteder, blogger og nettbutikker visuelt uten å skrive kode.
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Hva du kan bygge med Vvveb CMS
Vvveb er et innholdsstyringssystem med åpen kildekode, med en integrert visuell dra-og-slipp sidebygger. Det lar deg designe og publisere profesjonelle nettsteder, blogger og nettbutikker ved å dra komponenter til arbeidsområdet og tilpasse dem visuelt – ingen koding nødvendig.
Selv-hosting av Vvveb på en VPS gir deg full kontroll over nettstedets infrastruktur og data, uten månedlige SaaS-avgifter. Komponentbiblioteket dekker oppsett, tekst, medier, skjemaer og e-handelselementer, mens bakenden tilbyr flersideadministrasjon, medieopplastinger og tematilpasning.
Viktige funksjoner i Vvveb CMS
Visuell sidebygger
Bygg sider ved å dra og slippe komponenter på et levende lerret med umiddelbar visuell tilbakemelding og inline-redigering.
Netthandelsklar
Opprett produktkataloger, handlekurver og kasseflyter med innebygde e-handelskomponenter og maler.
Bloggadministrasjon
Opprett og administrer blogginnlegg med kategorier, tagger og forfatterprofiler ved hjelp av de innebygde innholdsstyringsverktøyene.
Tematilpasning
Tilpass farger, fonter og layout globalt via temaredigeringsprogrammet uten å røre CSS- eller malfiler direkte.
Kodefri publisering
Publiser nye sider og oppdater innhold visuelt uten utviklerinvolvering, og hold nettstedoppdateringer raske og uavhengige.
Hvorfor kjøre Vvveb CMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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