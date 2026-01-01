Installer Wiki.js med ett klikk.
Moderne åpen kildekode wiki-plattform med WYSIWYG-redigering, fulltekstsøk, versjonskontroll og støtte for flere autentiseringsmetoder.
Velg en VPS-plan for Wiki.js
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Wiki.js
Wiki.js er en moderne, selvhostet wiki-plattform bygget på Node.js og støttet av PostgreSQL. Den tilbyr en visuell WYSIWYG-redigerer i tillegg til Markdown-støtte, fulltekstsøk, versjonshistorikk for hver side og finkornede tilgangskontrollpolicyer — noe som gjør den egnet for både personlige kunnskapsbaser og bedriftsdokumentasjon.
Selvhosting av Wiki.js på en VPS holder dokumentasjonen privat og tilgjengelig uten et SaaS-abonnement. Den integreres med LDAP, OAuth, SAML og dusinvis av eksterne autentiseringsleverandører, støtter over 40 grensesnittspråk og tilbyr modulbaserte lagrings-backends, inkludert Git og skyobjektlagring.
Viktige funksjoner i Wiki.js
Omfattende redigeringsalternativer
Skriv med en visuell WYSIWYG-redigerer, ren Markdown, eller en AsciiDoc-redigerer avhengig av dine preferanser og ferdighetsnivå.
Fulltekstsøk
Finn alt innhold øyeblikkelig på tvers av alle wikisider med rask, nøyaktig fulltekstindeksering drevet av PostgreSQL-backend.
Versjonshistorikk
Hver sideendring er versjonert, slik at du kan sammenligne endringer over tid og gjenopprette en hvilken som helst tidligere versjon av innholdet.
Tilgangskontroll
Definer detaljerte lese- og skrivetillatelser per side, gruppe eller seksjon for å kontrollere hvem som kan se eller redigere hver del av wikien.
Integrasjon for multi-autentisering
Koble til LDAP, OAuth 2.0, SAML eller en av dusinvis av leverandører for sosial pålogging for sentralisert brukerautentisering.
Hvorfor kjøre Wiki.js på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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