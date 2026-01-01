Wiki.js er en moderne, selvhostet wiki-plattform bygget på Node.js og støttet av PostgreSQL. Den tilbyr en visuell WYSIWYG-redigerer i tillegg til Markdown-støtte, fulltekstsøk, versjonshistorikk for hver side og finkornede tilgangskontrollpolicyer — noe som gjør den egnet for både personlige kunnskapsbaser og bedriftsdokumentasjon.

Selvhosting av Wiki.js på en VPS holder dokumentasjonen privat og tilgjengelig uten et SaaS-abonnement. Den integreres med LDAP, OAuth, SAML og dusinvis av eksterne autentiseringsleverandører, støtter over 40 grensesnittspråk og tilbyr modulbaserte lagrings-backends, inkludert Git og skyobjektlagring.