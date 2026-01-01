Installer MapStore med én-klikks installasjon.
Åpen kildekode-WebGIS-rammeverk for å bygge interaktive kart, dashbord og 3D geohistorier fra enhver datakilde.
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Hva du kan bygge med MapStore
MapStore er et åpen kildekode WebGIS-produkt utviklet av GeoSolutions som lar team opprette, lagre og dele interaktive kart, dashbord og oppslukende geohistorier i nettleseren. Det støtter hele spekteret av OGC-standarder (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) og integreres naturlig med GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-tjenester og enhver standardkompatibel geospatial backend.
Bygget på OpenLayers, Leaflet og CesiumJS, forener MapStore 2D- og 3D-visere, en rik attributtabell, kartleggingswidgeter og en kontekstbehandler for å skreddersy kartapplikasjoner til forskjellige brukergrupper. Selvhosting på en dedikert VPS holder proprietære lag, basiskart og analyser under din kontroll, samtidig som du unngår pris per bruker for hostede GIS-plattformer.
Viktige funksjoner i MapStore
Kart og dashbord
Lag interaktive 2D-kart og datadashbord med diagrammer, tellere og tekstmoduler som oppdateres fra live WMS-, WFS- og WPS-lag.
3D Geofortellinger
Bygg narrative geohistorier med CesiumJS-drevne 3D-scener, fly-til-animasjoner og innebygde medier for å kommunisere romlige data til publikum uten GIS-bakgrunn.
OGC-standarder
Innebygd støtte for WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW og 3D Tiles kobler MapStore til GeoServer, MapServer og enhver kompatibel geospatiale tjeneste.
Kontekstbehandler
Konfigurer applikasjonskontekster som eksponerer skreddersydde verktøylinjer, programtillegg og lag til spesifikke brukergrupper uten å forgrene kodebasen.
Katalogintegrasjon
Søk etter og importer lag fra CSW-, WMS-, WMTS-, TMS- og ArcGIS REST-kataloger direkte i kartkomponisten, som akselererer dataoppdagelse.
Attributttabell
Spørre, filtrere og redigere vektorobjektegenskaper med en regneark-lignende tabell som synkroniseres i sanntid med kartsymbolikk og utvalg.
Hvorfor kjøre MapStore på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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