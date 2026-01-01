MapStore er et åpen kildekode WebGIS-produkt utviklet av GeoSolutions som lar team opprette, lagre og dele interaktive kart, dashbord og oppslukende geohistorier i nettleseren. Det støtter hele spekteret av OGC-standarder (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) og integreres naturlig med GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-tjenester og enhver standardkompatibel geospatial backend.

Bygget på OpenLayers, Leaflet og CesiumJS, forener MapStore 2D- og 3D-visere, en rik attributtabell, kartleggingswidgeter og en kontekstbehandler for å skreddersy kartapplikasjoner til forskjellige brukergrupper. Selvhosting på en dedikert VPS holder proprietære lag, basiskart og analyser under din kontroll, samtidig som du unngår pris per bruker for hostede GIS-plattformer.