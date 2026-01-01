Installer Microcks med ett-klikks installasjon.
CNCF inkuberingsplattform for API-mocking og kontraktstesting på tvers av REST, GraphQL, gRPC og AsyncAPI.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Microcks
Microcks er en åpen kildekode, sky-basert plattform for å simulere og teste API-er på tvers av alle store protokoller — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP og AsyncAPI. I stedet for å vedlikeholde manuelt skrevne stubs, importerer teamene sine eksisterende API-kontrakter, og Microcks genererer automatisk realistiske simuleringer som speiler ekte tjenesteadferd, noe som akselererer utviklingen uten å vente på backend-team.
Som et CNCF Inkuberingsprosjekt er Microcks bygget for CI/CD-integrasjon og passer naturlig inn i DevOps-pipelines. Selv-hosting på din egen VPS gir deg full kontroll over API-testdataene dine, eliminerer eksterne SaaS-avhengigheter, og lar deg simulere interne tjenester som skytestplattformer aldri kan nå.
Viktige funksjoner i Microcks
Flerprotokoll API-mocking
Simuler REST-, GraphQL-, gRPC-, SOAP- og AsyncAPI-tjenester fra én enkelt plattform — ingen separate verktøy er nødvendig for hver protokoll.
Kontraktsdrevet testing
Importer OpenAPI-, AsyncAPI-, Postman- eller gRPC-spesifikasjoner og automatisk verifiser at implementeringene dine overholder avtalte kontrakter i CI/CD-pipelines.
Dynamisk responsgenerering
Bruk maler og uttrykk i simulerte svar for å generere realistiske, varierte data i stedet for statiske fiksurer, noe som forbedrer testdekningen.
CI/CD pipeline-integrasjon
Innebygd støtte for GitHub Actions, Jenkins og Tekton lar deg kjøre samsvarstester automatisk ved hver commit uten manuell inngripen.
Postman-samlingsimport
Gjenbruk dine eksisterende Postman-samlinger som mock-definisjoner og testsuiter, og beskytt investeringen teamet ditt allerede har gjort i API-dokumentasjon.
Hvorfor kjøre Microcks på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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