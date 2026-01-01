Microcks er en åpen kildekode, sky-basert plattform for å simulere og teste API-er på tvers av alle store protokoller — REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP og AsyncAPI. I stedet for å vedlikeholde manuelt skrevne stubs, importerer teamene sine eksisterende API-kontrakter, og Microcks genererer automatisk realistiske simuleringer som speiler ekte tjenesteadferd, noe som akselererer utviklingen uten å vente på backend-team.

Som et CNCF Inkuberingsprosjekt er Microcks bygget for CI/CD-integrasjon og passer naturlig inn i DevOps-pipelines. Selv-hosting på din egen VPS gir deg full kontroll over API-testdataene dine, eliminerer eksterne SaaS-avhengigheter, og lar deg simulere interne tjenester som skytestplattformer aldri kan nå.