Installer Filestash med ett klikk.
Selvhostet nettfilbehandler som gir nettleserbasert tilgang til FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git og 20+ lagringsbakender.
Velg en VPS-plan for Filestash
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Filestash
Filestash er en åpen kildekode, lagringsuavhengig filbehandlingsplattform som gir deg et rent nettlesergrensesnitt for tilgang til filer på tvers av over 20 protokoller — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox og mer. I stedet for å vedlikeholde separate klienter for hvert lagringssystem, forener Filestash dem under ett enkelt, intuitivt nettgrensesnitt.
Å hoste Filestash selv på din egen VPS holder dine lagringsopplysninger og filoverføringer fullt under din kontroll, uten abonnementsavgifter og uten tredjepartsavhengigheter. Koble til hvilken som helst lagring du allerede bruker, konfigurer autentisering, og del tilgang med teamet ditt.
Viktige funksjoner i Filestash
20+ Lagringsbackender
Koble til FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox og mer fra et enkelt, samlet grensesnitt uten å bytte klienter.
Flere tilgangsprotokoller
Få tilgang til filene dine via nett-grensesnittet, SFTP-gateway, WebDAV eller S3-kompatibelt API — slik at Filestash fungerer med dine eksisterende verktøy og arbeidsflyter.
Nettleserbasert dokumentredigering
Rediger kontordokumenter direkte i nettleseren med valgfri Collabora Online-integrasjon — ingen skrivebordsapper eller filnedlastinger er nødvendig.
Plugin-arkitektur
Utvid Filestash med tillegg for spesialiserte filvisere, autentiserings-backend, lagringskoblinger og arbeidsflytautomatisering.
AI-drevet søk
Smart søk og intelligente mapper hjelper deg raskt å finne filer på tvers av alle tilkoblede lagringsbakender.
Hvorfor kjøre Filestash på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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