Filestash er en åpen kildekode, lagringsuavhengig filbehandlingsplattform som gir deg et rent nettlesergrensesnitt for tilgang til filer på tvers av over 20 protokoller — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox og mer. I stedet for å vedlikeholde separate klienter for hvert lagringssystem, forener Filestash dem under ett enkelt, intuitivt nettgrensesnitt.

Å hoste Filestash selv på din egen VPS holder dine lagringsopplysninger og filoverføringer fullt under din kontroll, uten abonnementsavgifter og uten tredjepartsavhengigheter. Koble til hvilken som helst lagring du allerede bruker, konfigurer autentisering, og del tilgang med teamet ditt.