Installer InfluxDB 2 med ett klikk.
Enhetlig tidsserieplattform som kombinerer database, visualisering, varsling og databehandling i én enkelt applikasjon.
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Hva du kan bygge med InfluxDB 2
InfluxDB 2 er en formålsbygd tidsserieplattform som håndterer inntak, lagring, spørring, visualisering og varsling i én applikasjon. Bygget på TSM-lagringsmotoren med Flux-spørrespråket, leverer den datainntak med høy gjennomstrømning og effektiv komprimering sammen med et moderne webgrensesnitt – noe som eliminerer behovet for å integrere separate verktøy som Grafana eller Kapacitor for grunnleggende arbeidsflyter for observerbarhet.
Selvhosting av InfluxDB 2 på din egen VPS fjerner pris per datapunkt og kostnader for datautgang som er vanlig i administrerte skytjenester. Du får forutsigbare kostnader for IoT-enhetsflåter, infrastrukturmonitorering og finansielle datastrømmer uavhengig av inntaksvolum, med vedvarende lagring for år med historisk telemetri.
Viktige funksjoner i InfluxDB 2
Flux spørrespråk
Flux er et funksjonelt skriptspråk spesialbygd for tidsseriedata, som muliggjør transformasjoner, aggregeringer og sammenføyninger fra flere kilder i én enkelt spørring.
Integrert Web UI
Det innebygde grensesnittet inkluderer en visuell spørringsbygger, dashbordredigerer og datautforsker, så ingen eksternt visualiseringsverktøy er nødvendig for å komme i gang.
Innebygd varsling
Konfigurer terskel- og deadman-kontroller direkte i InfluxDB 2 med varslingsendepunkter for Slack, PagerDuty, HTTP-webhooks og mer.
Oppgavemotor
Planlegg Flux-skript for nedprøving, ETL-transformasjoner og dataaggregering uten eksterne cron-jobber eller separate pipelinetjenester.
Token-basert tilgangskontroll
Finkornede lese-/skrivetokens avgrenset til spesifikke bøtter tillater finkornet tilgangskontroll for flere team og applikasjoner som deler én instans.
Hvorfor kjøre InfluxDB 2 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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