InfluxDB 2 er en formålsbygd tidsserieplattform som håndterer inntak, lagring, spørring, visualisering og varsling i én applikasjon. Bygget på TSM-lagringsmotoren med Flux-spørrespråket, leverer den datainntak med høy gjennomstrømning og effektiv komprimering sammen med et moderne webgrensesnitt – noe som eliminerer behovet for å integrere separate verktøy som Grafana eller Kapacitor for grunnleggende arbeidsflyter for observerbarhet.

Selvhosting av InfluxDB 2 på din egen VPS fjerner pris per datapunkt og kostnader for datautgang som er vanlig i administrerte skytjenester. Du får forutsigbare kostnader for IoT-enhetsflåter, infrastrukturmonitorering og finansielle datastrømmer uavhengig av inntaksvolum, med vedvarende lagring for år med historisk telemetri.