Ett-klikks installasjon av Odysseus.
Selvhostet AI-arbeidsområde for chat, agenter, dyp research, minne, dokumenter og e-post — alt kjører på din egen VPS.
Velg en VPS-plan for Odysseus
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Odysseus
Odysseus er et åpen kildekode AI-arbeidsområde som plasserer chat-, agent-, forsknings- og skriveverktøyene du forventer fra ChatGPT eller Claude på din egen server. Den samler vedvarende chat med enhver lokal eller API-modell, en agentkjøretid bygget på åpen kode, dyp flertrinnsforskning, en modellkokebok med maskinvarebevisste anbefalinger, pluss en dokumentredigerer, notater, oppgaver, CalDAV-kalender og en IMAP/SMTP-innboks med AI-sortering.
Selvhosting av Odysseus på din VPS holder hver samtale, dokument, innebygging og e-post fullstendig på din egen infrastruktur. Du tar med dine egne API-nøkler for OpenAI, OpenRouter, eller ethvert kompatibelt endepunkt, mens vedvarende minne og ferdigheter utvikler seg over tid uten per-sete-avgifter eller leverandørlåsning.
Viktige funksjoner i Odysseus
Chat med hvilken som helst modell
Koble til vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt fra én samlet chat-overflate.
Agent Runtime
En opencode-basert agent leveres med MCP-, nett-, fil-, skall-, ferdighets- og minneverktøy slik at den kan utføre hele oppgaver fra start til slutt.
Grundig forskning
Flerstegs forskningskjøringer samler, leser og syntetiserer kilder til en visuell rapport du kan bla gjennom og eksportere.
Modellkokebok
Skanner tilgjengelig maskinvare, anbefaler GGUF-, FP8- og AWQ-modeller som faktisk passer, laster deretter ned og serverer dem med ett klikk.
Vedvarende minne & ferdigheter
ChromaDB-støttet vektor- og nøkkelordsgjenfinning gir agenten langtidsminne og gjenbrukbare ferdigheter som overlever omstarter.
Dokumenter, Notater & E-post
Markdown-redigeringsprogram med flere faner, notater, oppgaver, CalDAV-kalender og IMAP/SMTP-innboks med AI-sortering i ett arbeidsområde.
Hvorfor kjøre Odysseus på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.