Odysseus er et åpen kildekode AI-arbeidsområde som plasserer chat-, agent-, forsknings- og skriveverktøyene du forventer fra ChatGPT eller Claude på din egen server. Den samler vedvarende chat med enhver lokal eller API-modell, en agentkjøretid bygget på åpen kode, dyp flertrinnsforskning, en modellkokebok med maskinvarebevisste anbefalinger, pluss en dokumentredigerer, notater, oppgaver, CalDAV-kalender og en IMAP/SMTP-innboks med AI-sortering.

Selvhosting av Odysseus på din VPS holder hver samtale, dokument, innebygging og e-post fullstendig på din egen infrastruktur. Du tar med dine egne API-nøkler for OpenAI, OpenRouter, eller ethvert kompatibelt endepunkt, mens vedvarende minne og ferdigheter utvikler seg over tid uten per-sete-avgifter eller leverandørlåsning.