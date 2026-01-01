Rull ut Eclipse Hawkbit med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode IoT-oppdateringsadministrasjon for utrulling av fastvare og programvare til flåter av tilkoblede kant-enheter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit er et domeneuavhengig bakendrammeverk for utrulling av programvareoppdateringer til begrensede kant-enheter, gateways og kontrollere koblet til IP-baserte nettverk. Bygget på Java og Spring, tilbyr det serverinfrastrukturen som flåteoperatører trenger for å planlegge, målrette og overvåke trådløse oppdateringer i industriell skala.
Å drifte Hawkbit selv på din egen VPS holder enhetsinventar, artefaktbinærfiler og utrullingstelemetri under din kontroll, uten kostnader per enhet eller leverandørlåsning. Den eksponerer Direct Device Integration API for enheter og et Management API for å orkestrere kampanjer fra dine egne verktøy.
Viktige funksjoner i Eclipse Hawkbit
Målrettede utgivelser
Definer utrullingsgrupper etter enhetsegenskaper og fremdriftsoppdateringer i kontrollerte bølger med suksessgrenser og automatiske utløsere for tilbakerulling.
Artefaktlager
Last opp, versjoner og distribuer fastvarebilder, OS-pakker og applikasjonspakker fra et innebygd artefaktlager med sjekksumverifisering.
Direkte enhet-API
Enheter spør DDI REST-grensesnittet for å hente tildelte oppdateringer, rapportere fremdrift og bekrefte installasjonsresultater uten skreddersydd transportkode.
Flerbrukerklar
Isolere enhetsflåter, brukere og programvarelagre per leietaker — nyttig for å administrere kundedistribusjoner eller skille produktlinjer.
Administrasjons-REST API
Styr utrullinger, mål, distribusjonssett og programvaremoduler programmatisk for å integrere med CI/CD-pipelines og eksisterende driftsverktøy.
RabbitMQ hendelsesbuss
Strøm enhetsstatusendringer og utrullingshendelser til RabbitMQ slik at nedstrømssystemer kan reagere i sanntid uten å spørre databasen.
Hvorfor kjøre Eclipse Hawkbit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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