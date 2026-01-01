Eclipse Hawkbit er et domeneuavhengig bakendrammeverk for utrulling av programvareoppdateringer til begrensede kant-enheter, gateways og kontrollere koblet til IP-baserte nettverk. Bygget på Java og Spring, tilbyr det serverinfrastrukturen som flåteoperatører trenger for å planlegge, målrette og overvåke trådløse oppdateringer i industriell skala.

Å drifte Hawkbit selv på din egen VPS holder enhetsinventar, artefaktbinærfiler og utrullingstelemetri under din kontroll, uten kostnader per enhet eller leverandørlåsning. Den eksponerer Direct Device Integration API for enheter og et Management API for å orkestrere kampanjer fra dine egne verktøy.