Installer Euro-Office DocumentServer med ett klikk.
Europeisk-suveren selvhostet kontorpakke for nettleserbasert samarbeidsredigering av dokumenter, regneark og presentasjoner.
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Hva du kan bygge med Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer er en åpen kildekode nettbasert kontorpakke som tilbyr nettleserbasert samarbeidsredigering av DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- og PDF-formater til din egen infrastruktur. Bygget på den AGPL-lisensierte ONLYOFFICE DocumentServer-kodebasen og omprofilert for europeisk digital suverenitet, fungerer den som en direkte integrerbar samarbeidsredigerings-backend for plattformer som Nextcloud og ownCloud.
Selv-hosting av Euro-Office DocumentServer holder hvert dokument, hver redigeringsøkt og hvert integrasjonskall innenfor din VPS — ingen tredjeparts sky berører innholdet. JWT-tokenautentisering sikrer API-et som standard, og den medfølgende distribusjonen leveres med PostgreSQL, RabbitMQ og Redis forhåndskonfigurert for en produksjonsklar redigeringsserver.
Viktige funksjoner i Euro-Office DocumentServer
Suveren i sitt design
Europeisk-ledet AGPL-forgrening fokusert på digital suverenitet — hvert dokument, hver logg og hver databaserad forblir på infrastruktur du kontrollerer.
Sanntidsredigering
Flere brukere redigerer det samme dokumentet, regnearket eller presentasjonen samtidig med levende markører, kommentarer og sporede endringer.
MS Office-kompatibilitet
Åpner og lagrer DOCX, XLSX og PPTX med nøyaktig layoutbevaring, med innebygd støtte for ODT, ODS og ODP også.
JWT API-sikkerhet
JSON Web Token-validering beskytter hvert API-kall, slik at kun autoriserte integrasjoner og klienter kan koble seg til redigeringsserveren.
Nextcloud-integrasjon
Drop-in backend for samarbeidsredigering for Nextcloud, ownCloud og andre plattformer som allerede støtter ONLYOFFICE-koblinger.
PDF- og skjemaredigering
Rediger PDF-er og bygg utfyllbare PDF-skjemaer direkte i nettleseren, uten ekstra programvare eller programtillegg.
Hvorfor kjøre Euro-Office DocumentServer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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