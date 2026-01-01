Euro-Office DocumentServer er en åpen kildekode nettbasert kontorpakke som tilbyr nettleserbasert samarbeidsredigering av DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- og PDF-formater til din egen infrastruktur. Bygget på den AGPL-lisensierte ONLYOFFICE DocumentServer-kodebasen og omprofilert for europeisk digital suverenitet, fungerer den som en direkte integrerbar samarbeidsredigerings-backend for plattformer som Nextcloud og ownCloud.

Selv-hosting av Euro-Office DocumentServer holder hvert dokument, hver redigeringsøkt og hvert integrasjonskall innenfor din VPS — ingen tredjeparts sky berører innholdet. JWT-tokenautentisering sikrer API-et som standard, og den medfølgende distribusjonen leveres med PostgreSQL, RabbitMQ og Redis forhåndskonfigurert for en produksjonsklar redigeringsserver.