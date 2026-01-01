Installer WhoDB med ett klikks installasjon.
Lettvektig nettbasert databaseutforsker for Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis og mer.
Velg en VPS-plan for WhoDB
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WhoDB
WhoDB er et raskt, lettvekts databaseadministrasjonsverktøy som lar deg utforske og spørre flere databasesystemer gjennom et enkelt webgrensesnitt. Det støtter PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch og ClickHouse, noe som gjør det til et allsidig valg for utviklere og administratorer som jobber med ulike datastakker.
WhoDB fokuserer på enkelhet og hastighet: koble til databasene dine direkte fra brukergrensesnittet, kjør spørringer, bla gjennom tabeller og inspiser data — ingen kompleks konfigurasjon eller oppblåst klientprogramvare er nødvendig. Integrer valgfritt AI-modeller som OpenAI eller Ollama for å generere spørringer fra naturlig språk direkte i grensesnittet.
Viktige funksjoner i WhoDB
Støtte for flere databaser
Koble til PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch og ClickHouse fra ett samlet grensesnitt.
AI-assisterte spørringer
Bruk OpenAI, Anthropic, eller en lokal Ollama-modell til å generere SQL- og NoSQL-spørringer fra naturlig språk-prompter direkte i redigeringsprogrammet.
Tabellgjennomgang og redigering
Bla gjennom, filtrer, paginer og rediger rader på tvers av tabeller og samlinger, noe som gjør rutinemessig datainspeksjon og korrigeringer raskt og intuitivt.
Lettvekt utrulling
Leveres som en enkelt Docker-container uten eksterne avhengigheter, slik at den starter på sekunder og legger til minimalt med overhead til din VPS.
Hvorfor kjøre WhoDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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