WhoDB er et raskt, lettvekts databaseadministrasjonsverktøy som lar deg utforske og spørre flere databasesystemer gjennom et enkelt webgrensesnitt. Det støtter PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch og ClickHouse, noe som gjør det til et allsidig valg for utviklere og administratorer som jobber med ulike datastakker.

WhoDB fokuserer på enkelhet og hastighet: koble til databasene dine direkte fra brukergrensesnittet, kjør spørringer, bla gjennom tabeller og inspiser data — ingen kompleks konfigurasjon eller oppblåst klientprogramvare er nødvendig. Integrer valgfritt AI-modeller som OpenAI eller Ollama for å generere spørringer fra naturlig språk direkte i grensesnittet.