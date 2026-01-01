Installer Linkding med ett klikk.
Minimal, selvhostet bokmerkebehandler med tagbasert organisering og fulltekstsøk.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Linkding
Linkding er en strømlinjeformet, selvhostet bokmerkebehandler bygget for hastighet og enkelhet. Den trekker automatisk ut sidetitler og beskrivelser når du lagrer en lenke, støtter hierarkisk tagging og tilbyr kraftig fulltekstsøk på tvers av hele samlingen din. Det ryddige grensesnittet holder fokuset på bokmerkene dine i stedet for selve verktøyet.
Å selvhoste Linkding på din egen VPS holder surfevanene og forskningsinteressene dine helt private, uten annonser, ingen sporing og ingen tredjeparts tilgang. En enkelt lettvektscontainer med SQLite-lagring betyr minimal ressursbruk og enkelt vedlikehold.
Viktige funksjoner i Linkding
Tag-basert organisasjon
Organiser bokmerker med hierarkiske tagger og autofullfør for raskt å kategorisere og hente lagrede lenker.
Fulltekstsøk
Søk i bokmerketitler, beskrivelser og arkivert sideinnhold for å finne nøyaktig det du lagret.
Automatisk arkivering
Arkiver øyeblikksbilder av hele sider når du lagrer, slik at bokmerket innhold forblir tilgjengelig selv når originale URL-er forsvinner.
Nettleserutvidelser
Lagre sider til Linkding direkte fra nettleseren din med dedikerte utvidelser for Chrome og Firefox.
REST API-tilgang
Automatiser bokmerkeadministrasjon og integrer med andre verktøy gjennom et rent REST API.
Hvorfor kjøre Linkding på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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