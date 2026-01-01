Linkding er en strømlinjeformet, selvhostet bokmerkebehandler bygget for hastighet og enkelhet. Den trekker automatisk ut sidetitler og beskrivelser når du lagrer en lenke, støtter hierarkisk tagging og tilbyr kraftig fulltekstsøk på tvers av hele samlingen din. Det ryddige grensesnittet holder fokuset på bokmerkene dine i stedet for selve verktøyet.

Å selvhoste Linkding på din egen VPS holder surfevanene og forskningsinteressene dine helt private, uten annonser, ingen sporing og ingen tredjeparts tilgang. En enkelt lettvektscontainer med SQLite-lagring betyr minimal ressursbruk og enkelt vedlikehold.