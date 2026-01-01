TensorZero er en åpen kildekode LLMOps-plattform som kombinerer en høyytelses Rust-gateway med innebygd observerbarhet, evalueringer og optimaliseringsarbeidsflyter. I motsetning til flerverktøysstabler som syr sammen en proxy, en sporer og en finjusteringspipeline, behandler TensorZero hver inferens, tilbakemeldingssignal og optimaliseringskjøring som en del av én tilbakemeldingssløyfe — som gjør produksjonstrafikk om til datasettet som forbedrer dine prompter, modeller og rutingbeslutninger.

Selvhosting av TensorZero på din egen VPS holder prompter, spor og tilbakemeldingsdata i infrastruktur du kontrollerer, uten per-anropstillegg eller tokenkvoter på observerbarhet. Den inkluderte ClickHouse-lagringen skalerer til millioner av inferenser mens gatewayen proxyer OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock og dusinvis av andre leverandører bak et enkelt OpenAI-kompatibelt API.