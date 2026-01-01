Installer TensorZero med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode LLMOps-gateway som forener inferens, observerbarhet, evalueringer og optimalisering på en enkelt Rust-drevet plattform.
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Hva du kan bygge med TensorZero
TensorZero er en åpen kildekode LLMOps-plattform som kombinerer en høyytelses Rust-gateway med innebygd observerbarhet, evalueringer og optimaliseringsarbeidsflyter. I motsetning til flerverktøysstabler som syr sammen en proxy, en sporer og en finjusteringspipeline, behandler TensorZero hver inferens, tilbakemeldingssignal og optimaliseringskjøring som en del av én tilbakemeldingssløyfe — som gjør produksjonstrafikk om til datasettet som forbedrer dine prompter, modeller og rutingbeslutninger.
Selvhosting av TensorZero på din egen VPS holder prompter, spor og tilbakemeldingsdata i infrastruktur du kontrollerer, uten per-anropstillegg eller tokenkvoter på observerbarhet. Den inkluderte ClickHouse-lagringen skalerer til millioner av inferenser mens gatewayen proxyer OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock og dusinvis av andre leverandører bak et enkelt OpenAI-kompatibelt API.
Viktige funksjoner i TensorZero
Enhetlig LLM-gateway
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM og dusinvis av andre leverandører gjennom et enkelt OpenAI-kompatibelt API skrevet i høyytelses Rust.
Innbygd observerbarhet
Hver inferens blir automatisk fanget i ClickHouse med fullstendige inndata, utdata, latens og kostnad — ingen separat sporingstjeneste er nødvendig.
Tilbakemeldingssløyfe for produksjon
Knytt brukerfeedback, evalueringer og målinger til enhver inferens for å bygge det merkede datasettet som driver optimalisering av prompter og modeller.
Automatisert optimalisering
Kjør innebygde arbeidsflyter for å finjustere modeller, destillere fra større modeller og sammenligne prompt-varianter direkte fra produksjonstrafikken din.
Strukturert inferens
Definer skjemaer, maler og varianter i kode slik at ledetekstendringer er versjonerte, typesikre og rutbare uten å måtte redeployere applikasjonen din.
Åpen kildekode selvhostet
Apache 2.0-lisensiert og kjører utelukkende på din egen infrastruktur — dine prompter, spor og tilbakemeldingsdata forlater aldri din VPS.
Hvorfor kjøre TensorZero på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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