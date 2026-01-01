CoreControl er et selvhostet infrastruktur-dashbord som gir team og enkeltpersoner en samlet oversikt over serverparken deres. Det sporer detaljer om servermaskinvare, overvåker applikasjonens oppetid med historiske tilgjengelighetslogger, genererer nettverksflytskjemaer, og viser sanntids CPU-, RAM- og diskmetrikker samlet inn av en lettvektig medfølgende agent.

I motsetning til hostede overvåkingstjenester, kjører CoreControl utelukkende på din egen VPS og lagrer alle data i en lokal PostgreSQL-database. Team kan organisere servere og applikasjoner i grupper, tildele eier-, administrator- eller brukerroller, og spore infrastrukturens helse uten å sende data til tredjepartstjenester.