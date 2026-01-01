Installer CoreControl med ett klikk.
Selvhostet infrastruktur-dashbord for å administrere servere, overvåke applikasjonens oppetid og visualisere nettverkstopologien din.
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Hva du kan bygge med CoreControl
CoreControl er et selvhostet infrastruktur-dashbord som gir team og enkeltpersoner en samlet oversikt over serverparken deres. Det sporer detaljer om servermaskinvare, overvåker applikasjonens oppetid med historiske tilgjengelighetslogger, genererer nettverksflytskjemaer, og viser sanntids CPU-, RAM- og diskmetrikker samlet inn av en lettvektig medfølgende agent.
I motsetning til hostede overvåkingstjenester, kjører CoreControl utelukkende på din egen VPS og lagrer alle data i en lokal PostgreSQL-database. Team kan organisere servere og applikasjoner i grupper, tildele eier-, administrator- eller brukerroller, og spore infrastrukturens helse uten å sende data til tredjepartstjenester.
Viktige funksjoner i CoreControl
Oversikt over servermaskinvare
Legg til og organiser alle serverne dine med maskinvarespesifikasjoner, statusindikatorer og hurtiglenker til kontrollpaneler fra ett enkelt dashbord.
Overvåking av applikasjonsoppetid
Spor om selvhostede tjenester er oppe eller nede i sanntid, med historiske tilgjengelighetslogger og varsler.
Lettvekt metrikkagent
En Go-basert ledsageragent samler inn CPU-, RAM- og diskbruk fra hver server og sender måledata til det sentrale dashbordet uten tunge avhengigheter.
Nettverksvisualisering
Generer visuelle nettverksflytskjemaer for å dokumentere og forstå hvordan serverne og tjenestene dine kobles sammen på tvers av infrastrukturen din.
Teamroller og tilgang
Inviter teammedlemmer og tildel eier-, administrator- eller brukerroller for å kontrollere hvem som kan administrere infrastruktur og se overvåkingsrapporter.
Hvorfor kjøre CoreControl på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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