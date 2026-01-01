Topola Genealogy Viewer er en åpen kildekode-webapplikasjon som gjør standard GEDCOM-eksportfiler fra ethvert slektsprogram om til interaktive, navigerbare slektstre-diagrammer. Den gjengir timeglass- og alle-slektninger-visninger, lar forskere klikke på en hvilken som helst person for å sentrere treet på nytt, og støtter utskrift eller eksport til PDF, PNG og SVG for offline deling.

Selvhosting av Topola på din egen VPS holder sensitive slektsdata — navn, fødselsdatoer, levende slektninger — utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Visningsprogrammet behandler GEDCOM-filer klient-side i nettleseren, og en privat distribusjon fjerner enhver avhengighet av tredjeparts hosting for slektsforskerforeninger, arkiver eller slektshistorikere som betjener slektninger over hele nettet.