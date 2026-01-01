Opptil 69 % rabatt for Topola Genealogy Viewer

Installer Topola Genealogy Viewer med ett klikk.

Interaktiv GEDCOM-viser som gjengir timeglassdiagrammer for slekt direkte fra slektstrefilene dine.

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AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Topola Genealogy Viewer med ett klikk.

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68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
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63% rabatt
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kr258,99
kr96,99/mnd
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
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kr132,99/mnd
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Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
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Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Topola Genealogy Viewer

Topola Genealogy Viewer er en åpen kildekode-webapplikasjon som gjør standard GEDCOM-eksportfiler fra ethvert slektsprogram om til interaktive, navigerbare slektstre-diagrammer. Den gjengir timeglass- og alle-slektninger-visninger, lar forskere klikke på en hvilken som helst person for å sentrere treet på nytt, og støtter utskrift eller eksport til PDF, PNG og SVG for offline deling.

Selvhosting av Topola på din egen VPS holder sensitive slektsdata — navn, fødselsdatoer, levende slektninger — utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Visningsprogrammet behandler GEDCOM-filer klient-side i nettleseren, og en privat distribusjon fjerner enhver avhengighet av tredjeparts hosting for slektsforskerforeninger, arkiver eller slektshistorikere som betjener slektninger over hele nettet.

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Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Topola Genealogy Viewer

Støtte for GEDCOM-standard

Laster standard GEDCOM-filer eksportert fra Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker og ethvert annet slektsforskningsverktøy — ingen konvertering nødvendig.

Interaktivt timeglassdiagram

Klikk på en hvilken som helst person for å fokusere treet på nytt og utforske forfedre og etterkommere i en enkelt flytende visning med jevne overgangsanimasjoner.

Klientbasert personvern

GEDCOM-filer tolkes utelukkende i nettleseren, slik at slektsdata aldri berører en serverbasert database eller ekstern tjeneste.

Eksporter og skriv ut

Eksporter slektstrær til PDF, PNG eller SVG og skriv ut hele slektstreet for arkivpermer, gjenforeninger eller deling av forskning.

URL-basert deling

Generer permalenker som laster en GEDCOM direkte fra en nettadresse, ideelt for å bygge inn slektstrær på personlige nettsteder eller wikier.

Gramps og WikiTree klare

Integreres med Gramps via Interactive Family Tree-plugin-en og blar gjennom WikiTree-profiler innebygd via dens dynamiske trevisning.

Hvorfor kjøre Topola Genealogy Viewer på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

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Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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