Installer Topola Genealogy Viewer med ett klikk.
Interaktiv GEDCOM-viser som gjengir timeglassdiagrammer for slekt direkte fra slektstrefilene dine.
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Hva du kan bygge med Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer er en åpen kildekode-webapplikasjon som gjør standard GEDCOM-eksportfiler fra ethvert slektsprogram om til interaktive, navigerbare slektstre-diagrammer. Den gjengir timeglass- og alle-slektninger-visninger, lar forskere klikke på en hvilken som helst person for å sentrere treet på nytt, og støtter utskrift eller eksport til PDF, PNG og SVG for offline deling.
Selvhosting av Topola på din egen VPS holder sensitive slektsdata — navn, fødselsdatoer, levende slektninger — utelukkende på infrastruktur du kontrollerer. Visningsprogrammet behandler GEDCOM-filer klient-side i nettleseren, og en privat distribusjon fjerner enhver avhengighet av tredjeparts hosting for slektsforskerforeninger, arkiver eller slektshistorikere som betjener slektninger over hele nettet.
Viktige funksjoner i Topola Genealogy Viewer
Støtte for GEDCOM-standard
Laster standard GEDCOM-filer eksportert fra Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker og ethvert annet slektsforskningsverktøy — ingen konvertering nødvendig.
Interaktivt timeglassdiagram
Klikk på en hvilken som helst person for å fokusere treet på nytt og utforske forfedre og etterkommere i en enkelt flytende visning med jevne overgangsanimasjoner.
Klientbasert personvern
GEDCOM-filer tolkes utelukkende i nettleseren, slik at slektsdata aldri berører en serverbasert database eller ekstern tjeneste.
Eksporter og skriv ut
Eksporter slektstrær til PDF, PNG eller SVG og skriv ut hele slektstreet for arkivpermer, gjenforeninger eller deling av forskning.
URL-basert deling
Generer permalenker som laster en GEDCOM direkte fra en nettadresse, ideelt for å bygge inn slektstrær på personlige nettsteder eller wikier.
Gramps og WikiTree klare
Integreres med Gramps via Interactive Family Tree-plugin-en og blar gjennom WikiTree-profiler innebygd via dens dynamiske trevisning.
Hvorfor kjøre Topola Genealogy Viewer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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