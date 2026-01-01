Pydio Cells er en selvhostet plattform for innholdssamarbeid — den moderne etterfølgeren til PydioShare. Den kombinerer sikker fildeling, teamarbeidsområder, generering av offentlige lenker, forhåndsvisning av dokumenter i nettleseren og detaljert tilgangskontroll bak en rask Go-basert backend og et polert webgrensesnitt som konkurrerer direkte med kommersielle tilbud som Box, Dropbox Business og SharePoint.

Å selvhoste Pydio Cells på en VPS holder dine sensitive dokumenter, teamarbeidsområder og eksterne delingslenker helt under din kontroll, uten brukerbaserte avgifter, ingen lagringsbegrensninger og ingen tredjepartsplattform som kan endre vilkår eller priser når som helst.