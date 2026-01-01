Installer Pydio Cells med ett-klikks installasjon.
Selvhostet plattform for fildeling og dokumentsamarbeid med teamarbeidsområder, offentlige lenker og et moderne nettbasert brukergrensesnitt.
Velg en VPS-plan for Pydio Cells
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Pydio Cells
Pydio Cells er en selvhostet plattform for innholdssamarbeid — den moderne etterfølgeren til PydioShare. Den kombinerer sikker fildeling, teamarbeidsområder, generering av offentlige lenker, forhåndsvisning av dokumenter i nettleseren og detaljert tilgangskontroll bak en rask Go-basert backend og et polert webgrensesnitt som konkurrerer direkte med kommersielle tilbud som Box, Dropbox Business og SharePoint.
Å selvhoste Pydio Cells på en VPS holder dine sensitive dokumenter, teamarbeidsområder og eksterne delingslenker helt under din kontroll, uten brukerbaserte avgifter, ingen lagringsbegrensninger og ingen tredjepartsplattform som kan endre vilkår eller priser når som helst.
Viktige funksjoner i Pydio Cells
Team arbeidsområder og roller
Opprett arbeidsområder per team med finkornet rollebasert tilgangskontroll, slik at de rette personene ser de rette mappene uten manuell sjonglering av tillatelser.
Offentlige delingslenker
Generer delbare nedlastings- eller opplastingslenker med valgfrie passord, utløpsdatoer og nedlastingsgrenser — perfekt for å sende filer til eksterne klienter.
Filforhåndsvisning i nettleseren
Forhåndsvis PDF-er, bilder, videoer, lyd og Office-dokumenter direkte i nettleseren uten å laste ned først eller installere egne visningsprogrammer.
WebDAV og S3-tilgang
Koble til fra synkroniseringsklienter for skrivebord, mobilapper og S3-kompatible verktøy slik at det samme innholdet er tilgjengelig i hver arbeidsflyt.
Aktivitetsstrømmer og søk
Aktivitetsstrømmer per arbeidsområde pluss fulltekstsøk på tvers av dokumenter hjelper team med å holde seg oppdatert på hva som har endret seg og finne innhold raskt.
Hvorfor kjøre Pydio Cells på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.