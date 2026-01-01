Installer Agenta med ett klikk.
LLMOps-plattform med åpen kildekode som kombinerer prompt-utvikling, evaluering og observerbarhet i ett samlet arbeidsområde.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Agenta
Agenta er en ende-til-ende LLMOps-plattform som konsoliderer arbeidsflytene for å levere produksjons-LLM-applikasjoner. Team bruker den til å iterere på prompter i en side-ved-side-lekeplass, versjonere konfigurasjoner, kjøre automatiserte evalueringer mot testsett, og spore live-forespørsler med full observerbarhet — alt fra samme grensesnitt.
Selvhosting på din egen VPS holder prompter, evalueringsdatasett og sporingsdata innenfor infrastruktur du kontrollerer. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen token-kvoter på sporinger, og full frihet til å integrere enhver LLM-leverandør via den inkluderte SDK-en og proxy-tjenestene.
Viktige funksjoner i Agenta
Prompt-lekeplass
Sammenlign prompter side om side på tvers av modeller og parametere i en visuell lekeplass, og fremme deretter vinnende varianter til versjonskontrollerte konfigurasjoner.
Automatisert evaluering
Kjør prompter mot testsett ved hjelp av innebygde evaluatorer eller tilpasset kode for å vurdere korrekthet, likhet og regresjoner før utrulling.
LLM-observerbarhet
Spor hver forespørsel gjennom nestede spenn med fullstendige inn- og utdata, ventetid og kostnadsmålinger for enhver LLM-leverandør eller rammeverk.
Prompt-versjonering
Administrer prompt-konfigurasjoner som versjonerte artefakter med miljøer, tilbakerullinger og et register som frikobler prompter fra applikasjonskode.
Rammeverkagnostisk
SDK-er og OpenTelemetry-kompatibel sporing integreres med LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic og enhver annen LLM-stakk.
Hvorfor kjøre Agenta på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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