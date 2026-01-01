Agenta er en ende-til-ende LLMOps-plattform som konsoliderer arbeidsflytene for å levere produksjons-LLM-applikasjoner. Team bruker den til å iterere på prompter i en side-ved-side-lekeplass, versjonere konfigurasjoner, kjøre automatiserte evalueringer mot testsett, og spore live-forespørsler med full observerbarhet — alt fra samme grensesnitt.

Selvhosting på din egen VPS holder prompter, evalueringsdatasett og sporingsdata innenfor infrastruktur du kontrollerer. Det er ingen per-sete-avgifter, ingen token-kvoter på sporinger, og full frihet til å integrere enhver LLM-leverandør via den inkluderte SDK-en og proxy-tjenestene.