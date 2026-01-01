Para er et skalerbart, åpen kildekode-backend-rammeverk som håndterer objektpersistens, fulltekstsøk, hurtigbufring og autentisering slik at utviklere kan fokusere på å bygge applikasjonen sin i stedet for infrastrukturen. Det eksponerer alt gjennom et rent JSON REST API sikret med JWT-tokener eller AWS Signature V4, klart til å betjene enhver frontend, mobilapp eller tjeneste.

Standardoppsettet kjører helt selvstendig med en innebygd H2-database og Lucene-søkemotor — ingen ekstern database er nødvendig. Selv-hosting på din VPS gir deg et privat backend-API uten gebyrer per forespørsel, full datakontroll og støtte for plugins som bytter inn PostgreSQL, MySQL, MongoDB eller Elasticsearch etter hvert som behovene dine vokser.