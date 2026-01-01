Installer Para med ett klikk.
Backend-rammeverk med åpen kildekode som tilbyr et JSON REST API for objektpersistens, fulltekstsøk og multi-tenancy.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Para
Para er et skalerbart, åpen kildekode-backend-rammeverk som håndterer objektpersistens, fulltekstsøk, hurtigbufring og autentisering slik at utviklere kan fokusere på å bygge applikasjonen sin i stedet for infrastrukturen. Det eksponerer alt gjennom et rent JSON REST API sikret med JWT-tokener eller AWS Signature V4, klart til å betjene enhver frontend, mobilapp eller tjeneste.
Standardoppsettet kjører helt selvstendig med en innebygd H2-database og Lucene-søkemotor — ingen ekstern database er nødvendig. Selv-hosting på din VPS gir deg et privat backend-API uten gebyrer per forespørsel, full datakontroll og støtte for plugins som bytter inn PostgreSQL, MySQL, MongoDB eller Elasticsearch etter hvert som behovene dine vokser.
Viktige funksjoner i Para
JSON-objektpersistens
Lagre, hente og spørre etter ethvert objekt via et rent REST API støttet av et pluggbart databaselag som støtter H2, PostgreSQL, MySQL og MongoDB.
Innebygd søk
Lucene-drevet fulltekstsøk fungerer uten ekstra konfigurasjon, noe som muliggjør umiddelbart søk på tvers av alle lagrede objekter.
Multi-tenant-arkitektur
Isoler data per applikasjon med innebygd multi-tenancy — hver app får sin egen tabell, søkeindeks og cache-navneområde.
JWT-autentisering
Autentiser API-forespørsler med JWT-tokener eller AWS Signature V4, med innebygd brukeradministrasjon og støtte for sosial pålogging.
Plugin-økosystem
Bytt ut standard H2- og Lucene-backendene med PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB eller Hazelcast ved å bruke offisielle tilleggsprogrammer etter hvert som behovene dine vokser.
Hvorfor kjøre Para på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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