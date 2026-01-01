MediaGo er en åpen kildekode-videonedlaster som kombinerer et nettleserbasert brukergrensesnitt med velprøvde motorer som yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE og BBDown. Den sniffer og lagrer strømmer fra M3U8- og HLS-spillelister, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit og mer enn tusen andre støttede nettsteder, og konverterer deretter resultatet til hvilket som helst format eller kvalitet uten et separat ffmpeg-trinn.

Å kjøre MediaGo på din egen VPS betyr at nedlastinger skjer på en rask, alltid-på-server i stedet for på laptopen din, og filene forblir i lagring du kontrollerer. En medfølgende nettleserutvidelse og HTTP API lar deg sende lenker fra hvilken som helst enhet inn i samme kø, med oppgavebehandling, fremdrift og historikk eksponert gjennom et rent web-dashbord.