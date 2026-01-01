Installer MediaGo med ett-klikks installasjon.
Selvhostet videosniffer og nedlaster som henter M3U8, HLS, YouTube, Bilibili og 1000+ andre nettsteder.
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Hva du kan bygge med MediaGo
MediaGo er en åpen kildekode-videonedlaster som kombinerer et nettleserbasert brukergrensesnitt med velprøvde motorer som yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE og BBDown. Den sniffer og lagrer strømmer fra M3U8- og HLS-spillelister, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit og mer enn tusen andre støttede nettsteder, og konverterer deretter resultatet til hvilket som helst format eller kvalitet uten et separat ffmpeg-trinn.
Å kjøre MediaGo på din egen VPS betyr at nedlastinger skjer på en rask, alltid-på-server i stedet for på laptopen din, og filene forblir i lagring du kontrollerer. En medfølgende nettleserutvidelse og HTTP API lar deg sende lenker fra hvilken som helst enhet inn i samme kø, med oppgavebehandling, fremdrift og historikk eksponert gjennom et rent web-dashbord.
Viktige funksjoner i MediaGo
M3U8 og HLS sniffer
Oppdag og last ned segmenterte strømmer fra hvilken som helst nettside, inkludert DRM-frie direktopptak og spillelister på forespørsel.
yt-dlp-motor
Innebygd yt-dlp-støtte henter videoer fra YouTube, Twitter, Instagram, Reddit og over tusen andre støttede nettsteder rett ut av esken.
Bilibili-nedlaster
Innebygd BBDown-integrasjon henter Bilibili-videoer, danmaku, undertekster og lydspor av høy kvalitet som ikke er tilgjengelige for de fleste generiske nedlastere.
Nettleserutvidelse
Medfølgende Chrome- og Firefox-utvidelse oppdager videoer på hvilken som helst side og legger dem i kø på serveren din med ett klikk.
App-intern formatkonvertering
Konverter ferdige nedlastinger til andre formater eller kvaliteter med den medfølgende ffmpeg-pipelinen uten å forlate dashbordet.
HTTP API og automatisering
Full REST API lar skript, AI-assistenter og tredjepartsverktøy opprette oppgaver, spørre om fremdrift og administrere nedlastingskøen.
Hvorfor kjøre MediaGo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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