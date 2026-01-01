Installer Marreta med ett klikk.
Selvhostet proxy for webinnhold som henter og renser artikler for distraksjonsfri og sporingfri lesing.
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Hva du kan bygge med Marreta
Marreta er en selvhostet webproxy som henter og behandler nettsider for å levere rene, lesbare versjoner strippet for sporingskapsler, annonser og tilgangsbarrierer. Den normaliserer URL-er, fjerner støy fra HTML-utdata, og bufrer resultater lokalt slik at gjentatte lesninger returneres umiddelbart. Tilpassede regler per domene lar deg finjustere hvordan spesifikke nettsteder renses og gjengis.
Å kjøre Marreta på din egen VPS betyr at all behandling skjer på infrastruktur du kontrollerer – ingen tredjeparts lesetjeneste mottar nettleserhistorikken din. Resultatet er et privat, raskt og selvstendig alternativ til skybaserte leserproxyer, uten bruksgrenser og uten at data forlater serveren din.
Viktige funksjoner i Marreta
URL-rydding og normalisering
Fjerner sporingsparametere, omdirigeringer og spørringsstøy fra URL-er før henting, og produserer rene, kanoniske lenker hver gang.
Henting av innhold uten informasjonskapsler
Henter sider uten informasjonskapsler eller identifiserende headere, ved å omgå popup-vinduer for informasjonskapselsamtykke og tilgangsporter basert på informasjonskapsler.
HTML-optimalisering
Fjerner annonser, skript, sprettoppvinduer og elementer som ikke er innhold for å levere en ren, rasktlastende versjon av siden.
Intelligent hurtigbufring
Mellomlagrer behandlede sider lokalt slik at gjentatte besøk returnerer umiddelbart uten å hente eller behandle kildesiden på nytt.
Egendefinerte regler per domene
Bruk nettstedspesifikk CSS-fjerning, JavaScript-injeksjon og egendefinerte topptekst- eller informasjonskapselregler for å finjustere utdata for ethvert domene.
JSON API-tilgang
Hver behandlet URL er også tilgjengelig som et JSON API-svar, noe som gjør Marreta enkel å integrere i automatiseringsarbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Marreta på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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