Marreta er en selvhostet webproxy som henter og behandler nettsider for å levere rene, lesbare versjoner strippet for sporingskapsler, annonser og tilgangsbarrierer. Den normaliserer URL-er, fjerner støy fra HTML-utdata, og bufrer resultater lokalt slik at gjentatte lesninger returneres umiddelbart. Tilpassede regler per domene lar deg finjustere hvordan spesifikke nettsteder renses og gjengis.

Å kjøre Marreta på din egen VPS betyr at all behandling skjer på infrastruktur du kontrollerer – ingen tredjeparts lesetjeneste mottar nettleserhistorikken din. Resultatet er et privat, raskt og selvstendig alternativ til skybaserte leserproxyer, uten bruksgrenser og uten at data forlater serveren din.