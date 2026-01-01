Installer Zulip med ett-klikks installasjon.
Teamchatplattform med åpen kildekode og organisert emnetråding, bygget for fokusert og asynkron teamkommunikasjon.
Velg en VPS-plan for Zulip
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Zulip
Zulip er en kraftig åpen kildekode-plattform for teamchat som organiserer hver samtale i emner innenfor kanaler, noe som gjør den fundamentalt forskjellig fra verktøy med flate kanaler. I stedet for en udifferensiert strøm av meldinger, tilhører hver samtale et navngitt emne — noe som lar teammedlemmer ta igjen selektivt, svare asynkront og finne tidligere beslutninger uten endeløs rulling.
Selv-hosting av Zulip på din egen VPS gir teamet ditt full kontroll over kommunikasjonsdata, meldingshistorikk og integrasjoner. Zulip støtter over 100 integrasjoner med utviklings- og produktivitetsverktøy, og leverer native mobil- og desktop-apper for alle store plattformer.
Viktige funksjoner i Zulip
Emnetråding
Hver melding tilhører et navngitt emne inne i en kanal, som holder samtaler organisert og enkle å følge selv i team med høyt volum.
Kraftig fulltekstsøk
Søk gjennom hele meldingsloggen, inkludert filer og lenker, for å umiddelbart finne frem enhver tidligere samtale eller beslutning.
100+ integrasjoner
Innebygde integrasjoner med GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry og mer bringer kontekst direkte inn i teamkanalene dine.
Native apper
Mobilapper for iOS og Android, pluss skrivebordsapper for Windows, macOS og Linux, holder teamet ditt tilkoblet på tvers av alle enheter.
Tastaturstyrt arbeidsflyt
Omfattende tastatursnarveier og et distraksjonsfritt grensesnitt lar superbrukere navigere og svare på meldinger helt uten mus.
Hvorfor kjøre Zulip på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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