Zulip er en kraftig åpen kildekode-plattform for teamchat som organiserer hver samtale i emner innenfor kanaler, noe som gjør den fundamentalt forskjellig fra verktøy med flate kanaler. I stedet for en udifferensiert strøm av meldinger, tilhører hver samtale et navngitt emne — noe som lar teammedlemmer ta igjen selektivt, svare asynkront og finne tidligere beslutninger uten endeløs rulling.

Selv-hosting av Zulip på din egen VPS gir teamet ditt full kontroll over kommunikasjonsdata, meldingshistorikk og integrasjoner. Zulip støtter over 100 integrasjoner med utviklings- og produktivitetsverktøy, og leverer native mobil- og desktop-apper for alle store plattformer.