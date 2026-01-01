Installer Jellyfin med ett-klikks installasjon.
Gratis medieserver med åpen kildekode for strømming av ditt personlige bibliotek med filmer, TV-serier og musikk til alle enheter.
Velg en VPS-plan for Jellyfin
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Jellyfin
Jellyfin er den ledende gratis medieserveren med åpen kildekode — et fellesskapsdrevet alternativ til Plex og Emby uten premium-nivåer, ingen sporing og ingen leverandørlås. Den streamer din personlige mediesamling til telefoner, nettbrett, datamaskiner, smart-TVer og dedikerte apper på Roku, Android TV, Apple TV og Fire TV med automatisk henting av metadata og maskinvareakselerert transkoding.
Selv-hosting av Jellyfin på en VPS gir deg 24/7 tilgang til mediebiblioteket ditt fra hvor som helst i verden, med dedikert båndbredde for samtidige strømmer og ingen avhengighet av internettilkoblingen hjemme. Dine medier, seerhistorikk og brukerinnstillinger forblir helt under din kontroll, uten abonnementsavgifter noensinne.
Viktige funksjoner i Jellyfin
Maskinvaretranskoding
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC og VA-API-akselerasjon muliggjør jevn sanntidsomkoding for enheter som ikke kan spille av kildeformatet direkte.
Direkte TV og DVR
Koble til nettverkstunere som HDHomeRun eller M3U-kilder for å se og ta opp direktesendinger direkte via Jellyfin-grensesnittet.
Multiplattform-apper
Native apper for Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV og Apple TV lar enhver husholdningsenhet få tilgang til mediebiblioteket uten en nettleser.
Flerbrukertillatelser
Opprett separate kontoer for familiemedlemmer med individuelle biblioteker, foreldrekontroll og innholdsrangeringsfiltre per bruker.
SyncPlay-sesjoner
Se det samme innholdet samtidig med fjerne venner eller familie, med synkronisert avspilling og en delt kø.
Hvorfor kjøre Jellyfin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.