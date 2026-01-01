Installer Headscale med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode, selvhostet implementering av Tailscale-kontrollserveren for private WireGuard mesh-nettverk.
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Hva du kan bygge med Headscale
Headscale er et selvhostet alternativ til Tailscales proprietære kontrollserver, som gir deg fullt eierskap over ditt private WireGuard mesh-nettverk. Der Tailscales hostede tjeneste administrerer nøkkelutveksling, IP-tildeling og rutingbeslutninger, gjør Headscale det samme på infrastruktur du kontrollerer — uten månedlige avgifter, ingen enhetsbegrensninger knyttet til et abonnement, og ingen avhengighet av en tredjeparts skytjeneste.
Denne malen pakker Headscale med Headscale UI, et nettleserbasert dashbord for å administrere brukere, noder og forhåndsautentiseringsnøkler. Begge serveres under samme HTTPS-domene, med webgrensesnittet tilgjengelig på
/web-stien. Enhver Tailscale-kompatibel klient kan bli med i meshet ditt umiddelbart etter å ha pekt sin påloggingsserver til distribusjons-URL-en din.
Viktige funksjoner i Headscale
Tailscale-kompatible klienter
Enhver enhet som kjører den offisielle Tailscale-klienten kan koble til din Headscale-server uten klientbaserte modifikasjoner.
Grensesnitt for webadministrasjon
Headscale UI tilbyr et nettleserbasert dashbord for å administrere brukere, noder og forhåndsgodkjenningsnøkler uten å bruke kommandolinjen.
Fullt maskenettverk
Tilkoblede noder kommuniserer direkte med hverandre over NAT-grenser ved hjelp av WireGuard-kryptering.
MagicDNS-støtte
Headscale tildeler vertsnavn til alle registrerte noder, som muliggjør DNS-basert tilgang uten statisk IP-konfigurasjon.
SQLite-basert lagring
All nettverkstilstand lagres i en lettvekts SQLite-database uten behov for en ekstern databasetjeneste.
API- og CLI-administrasjon
Administrer brukere, noder og ruter via Headscale CLI eller HTTP API for skripting og automatisering.
Hvorfor kjøre Headscale på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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