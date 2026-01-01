Headscale er et selvhostet alternativ til Tailscales proprietære kontrollserver, som gir deg fullt eierskap over ditt private WireGuard mesh-nettverk. Der Tailscales hostede tjeneste administrerer nøkkelutveksling, IP-tildeling og rutingbeslutninger, gjør Headscale det samme på infrastruktur du kontrollerer — uten månedlige avgifter, ingen enhetsbegrensninger knyttet til et abonnement, og ingen avhengighet av en tredjeparts skytjeneste.

Denne malen pakker Headscale med Headscale UI, et nettleserbasert dashbord for å administrere brukere, noder og forhåndsautentiseringsnøkler. Begge serveres under samme HTTPS-domene, med webgrensesnittet tilgjengelig på /web -stien. Enhver Tailscale-kompatibel klient kan bli med i meshet ditt umiddelbart etter å ha pekt sin påloggingsserver til distribusjons-URL-en din.