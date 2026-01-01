Installer Lightdash med ett klikk-installasjon.
Åpen kildekode BI-plattform bygget rundt dbt som umiddelbart gjør datamodellene dine om til dashbord og diagrammer.
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Hva du kan bygge med Lightdash
Lightdash er en forretningsintelligensplattform med åpen kildekode, designet for å fungere naturlig med dbt (data build tool). I stedet for å gjenoppbygge måledefinisjoner i et BI-verktøy, leser Lightdash dine eksisterende dbt-modeller, tester og dokumentasjon for automatisk å generere et utforskningsgrensesnitt og et målelag – og holder analyselogikken versjonskontrollert i kode der den hører hjemme. Team kan bygge dashbord, kjøre ad-hoc-spørringer og planlegge rapportleveranser uten å duplisere arbeidet som allerede er gjort i deres dbt-prosjekt.
I motsetning til generelle BI-verktøy, betyr Lightdash's sannhetskilde-tilnærming at når en dbt-modell endres, oppdateres alle diagrammer bygget på den automatisk. Selv-hosting av Lightdash gir analyseteam full kontroll over datainfrastrukturen sin uten å rute spørringsresultater gjennom tredjeparts skyplattformer.
Viktige funksjoner i Lightdash
dbt-native metrics-lag
Lightdash leser eksisterende dbt-modeller, tester og YAML-dokumentasjon for å generere et utforskningsgrensesnitt, noe som eliminerer behovet for å omdefinere målinger i et separat BI-verktøy.
Ad hoc SQL-utforsker
Kjør ad hoc-spørringer mot datavarehuset ditt direkte fra nettleseren, med kolonnedefinisjoner og testresultater hentet automatisk fra dbt-metadata.
Planlagt rapportlevering
Konfigurer gjentakende dashbord-øyeblikksbilder som leveres til e-post eller Slack etter en tidsplan, og hold interessenter oppdatert uten manuelle eksporter eller nedlastinger.
AI-datakopilot
Still spørsmål om dataene dine på naturlig språk og få forslag til diagrammer drevet av metrikklaget som allerede er definert i dbt-prosjektet ditt.
Versjonskontrollert analyse
Analysedefinisjoner lever i dbt-kode sammen med datamodellene dine, noe som gjør at diagram- og metrikkendringer kan gjennomgås, sammenlignes og distribueres gjennom standard Git-arbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Lightdash på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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