Lightdash er en forretningsintelligensplattform med åpen kildekode, designet for å fungere naturlig med dbt (data build tool). I stedet for å gjenoppbygge måledefinisjoner i et BI-verktøy, leser Lightdash dine eksisterende dbt-modeller, tester og dokumentasjon for automatisk å generere et utforskningsgrensesnitt og et målelag – og holder analyselogikken versjonskontrollert i kode der den hører hjemme. Team kan bygge dashbord, kjøre ad-hoc-spørringer og planlegge rapportleveranser uten å duplisere arbeidet som allerede er gjort i deres dbt-prosjekt.

I motsetning til generelle BI-verktøy, betyr Lightdash's sannhetskilde-tilnærming at når en dbt-modell endres, oppdateres alle diagrammer bygget på den automatisk. Selv-hosting av Lightdash gir analyseteam full kontroll over datainfrastrukturen sin uten å rute spørringsresultater gjennom tredjeparts skyplattformer.